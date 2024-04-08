Кому запрещены силовые тренировки: рассказала тренер по фитнесу Наталья Горбунова

Фитнес-тренер Наталья Горбунова объяснила, кому нельзя заниматься силовыми тренировками.
Инструктор отметила, что силовые упражнения — важная часть правильного плана спортивных тренировок. Они включают две составляющие физической подготовки: мышечная сила и выносливость.
Регулярные тренировки с весом увеличивают размер и силу мышечных волокон, укрепляют сухожилия, связки и кости. Это хорошо влияет на состояние человека, внешний вид и метаболизм.
Силовые — отличный инструмент в борьбе с лишними килограммами. Однако не всем можно выполнять такие упражнения.
"Например, если у вас сколиоз, важно проконсультироваться с тренером и подобрать оптимальный тип нагрузки для укрепления мышечного корсета", — цитирует "СЭ" Горбунову.
Также силовые упражнения нельзя выполнять людям с геморроидальными воспалениями, различными видами онкологии, в послеоперационном периоде, после недавних травм, с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с повышенным артериальным давлением, с патологиями опорно-двигательного аппарата, с артрозами и артриты и с заболеваниями ЖКТ.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.