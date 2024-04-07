Тренер рассказал, как стоить заниматься спортом после рабочего дня

Фитнес-тренер Светлана Бутова посоветовала тренировку, которая будет полезна после рабочего дня.
По ее словам, верная программа должна быть составлена с учетом характера работы. К примеру, если весь день человек был на ногах, то на тренировке им нужно уделить отдельное внимание.
Тренер в беседе с "СЭ" отметила, что полезны будут упражнения, которые помогут улучшить обратный ток крови в сосудах ног.
"Это снимет нагрузку, уменьшит отеки. Элементы йоги, растяжки позволяют снять эмоциональное напряжение в конце рабочего дня и подготовить тело ко сну", — считает Бутова.
А тем, кто ведет малоподвижный образ жизни, Светлана порекомендовала включить в вечерние тренировки базовые силовые и статичные упражнения для укрепления мышц.
Для борьбы с монилиозом нужны комплексные мероприятия. Рассказываем о них.