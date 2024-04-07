Фитнес-инструктор посоветовал, как начать тренироваться после долгого перерыва

Тренер рассказал, как вернуться к тренировкам после отдыха

1:23 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-тренер Елена Соболь дала советы, как вернуться к занятиям спортом после долгого перерыва.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

По словам инструктора по спорту, как только человек перестает тренироваться, тело начинает быстро возвращаться в спокойное состояние.

"Силовые показатели сохраняются дольше других, но и они будут потихоньку снижаться. Из-за этого резко входить в привычный тренировочный режим травмоопасно", — утверждает Елена Соболь.

Она уточнила, что если пауза длилась всего пару недель, то хватит двух-трех легких тренировок для того, чтобы снова прийти в форму. Те, кто не был в зале год и более, должны первые два месяца брать половину или одну треть того веса, который был год назад.

Как же вернуться у спорту без вреда для организма? Тренер, чьи слова приводит портал "СЭ", советует сделать для себя точку отсчета. Провести замеры тела, зафиксировать исходный вес, составить легкую программу тренировок с 30-50 процентами от прежнего веса.

Также стоит начать выполнять две-три тренировки в неделю. Кардио и силовые стоит чередовать.

Кроме того, Соболь рекомендует делать fullbody-тренинг — тренировку всего тела. Это могут быть приседания, выпады, тяги, подтягивания, отжимания, работа с гантелями. Отдыхать между подходами стоит по 1-1,5 минуты.