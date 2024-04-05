TSN сообщает, что команды Канадской хоккейной лиге на драфте 2024 года смогут выбирать игроков из России и Белоруссии

Клубы Канадской хоккейной лиги смогут выбирать россиян на драфте 2024 года

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Канадский журналист Даррен Дрегер поделился, что хоккеисты России и Белоруссии смогут выбраны клубами CHL на ближайшем драфте.

Фото: flickr.com by Chase N. from Marysville, WA, USA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Дрегер рассказал, что официальное заявление совета директоров CHL о разрешении на участие россиян и белорусов в драфте появится в течение дня.

Напомним вам, что Канадская хоккейная лига, в составе которой также: Западная, Главная юниорская хоккейные лики и лига Онтарио, в 2022 году заявила о запрете клубам выбирать на драфте спортсменов из России и Белоруссии. В драфте разрешено участвовать только юниорам — игрокам от 16 до 20 лет.

Известно, что ближайший драфт пройдет 3 июля 2024 года.