TSN сообщает, что команды Канадской хоккейной лиге на драфте 2024 года смогут выбирать игроков из России и Белоруссии

Канадский журналист Даррен Дрегер поделился, что хоккеисты России и Белоруссии смогут выбраны клубами CHL на ближайшем драфте.
Дрегер рассказал, что официальное заявление совета директоров CHL о разрешении на участие россиян и белорусов в драфте появится в течение дня.
Напомним вам, что Канадская хоккейная лига, в составе которой также: Западная, Главная юниорская хоккейные лики и лига Онтарио, в 2022 году заявила о запрете клубам выбирать на драфте спортсменов из России и Белоруссии. В драфте разрешено участвовать только юниорам — игрокам от 16 до 20 лет.
Известно, что ближайший драфт пройдет 3 июля 2024 года.
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