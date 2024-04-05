В Госдуме считают, что Бах своими высказываниями о российских атлетах произвёл вмешательство в их частную жизнь

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Депутат Хамзаев считает, что СК должен заняться Бахом, посягнувшим на частную жизнь российских спортсменов

1:13
Спорт

Депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к Следственному комитету (СК) с просьбой оценить высказывания президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

Депутат Хамзаев считает, что СК должен заняться Бахом, посягнувшим на частную жизнь российских спортсменов
Фото: en.kremlin.ru by Presidential Executive Office of Russia is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 License

По мнению Хамзаева, действия наблюдательной комиссии МОК, следящей за публичными заявлениями российских спортсменов, могут нарушать неприкосновенность частной жизни, что требует анализа по соответствующей статье законодательства. Информацию об этом распространило агентство "РИА Новости Спорт".

Ранее Томас Бах в разговоре с российскими пранкерами Владимиром Кузнецовым (Вованом) и Алексеем Столяровым (Лексусом), упомянул о просьбе МОК к украинским спортсменам следить за политическими высказываниями российских коллег.

Летние Олимпийские игры состоятся в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023 года МОК разрешил российским спортсменам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех необходимых критериев допуска и квалификации. Ранее МОК объявил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие правилам у спортсменов с российскими паспортами.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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