Фитнес-инструктор рассказала, нужно ли менять программу тренировок

Фитнес-тренер Соболь рассказала, как часто нужно менять программу занятий спортом

1:29 Your browser does not support the audio element. Спорт

Фитнес-инструктор Елена Соболь рассказала, как часто нужно менять программу тренировок.

Фото: flickr.com by redlionhoteldenver is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По ее словам, которые приводит "СЭ", если вес стоит на месте, вы перестали становиться сильнее и выносливее, значит пора менять программу тренировок, так как нет прогресса.

Кроме того, знаком к изменениям могут стать наскучившие упражнения. Если во время тренировки вы стали больше сидеть в телефоне, разговаривать с другими спортсменами или сокращать время занятий, значит, вам стало скучно.

"Некоторые спортсмены жалуются на постоянные боли в суставах. Это тоже может говорить о необходимости смены тренировочной программы", — утверждает Соболь.

Она рассказала, что есть теория, что менять программу тренировок следует каждый месяц. На самом деле все зависит от опыта, возраста и цели спортсмена. Организм реагирует на физические нагрузки сразу на трех уровнях: гормональном, нервном и опорно-двигательном. Каждая из систем требует больше или меньше времени для восстановления и дальнейшей адаптации.

Какие-то упражнения можно оставить в течение двух-четырех месяцев, а другие виды нагрузок необходимо изменять каждые две-четыре недели.

Например, если вы тренируетесь с отягощением, не нужно постоянно брать одни и те же веса. Также вы можете заменить выпады в смите на выпады по залу с гантелями. А любителям кардио можно заменить привычный бег на велотренажер, эллипс или степпер.