Фитнес-инструктор рассказала, нужно ли менять программу тренировок

Фитнес-инструктор Елена Соболь рассказала, как часто нужно менять программу тренировок.
По ее словам, которые приводит "СЭ", если вес стоит на месте, вы перестали становиться сильнее и выносливее, значит пора менять программу тренировок, так как нет прогресса.
Кроме того, знаком к изменениям могут стать наскучившие упражнения. Если во время тренировки вы стали больше сидеть в телефоне, разговаривать с другими спортсменами или сокращать время занятий, значит, вам стало скучно.
"Некоторые спортсмены жалуются на постоянные боли в суставах. Это тоже может говорить о необходимости смены тренировочной программы", — утверждает Соболь.
Она рассказала, что есть теория, что менять программу тренировок следует каждый месяц. На самом деле все зависит от опыта, возраста и цели спортсмена. Организм реагирует на физические нагрузки сразу на трех уровнях: гормональном, нервном и опорно-двигательном. Каждая из систем требует больше или меньше времени для восстановления и дальнейшей адаптации.
Какие-то упражнения можно оставить в течение двух-четырех месяцев, а другие виды нагрузок необходимо изменять каждые две-четыре недели.
Например, если вы тренируетесь с отягощением, не нужно постоянно брать одни и те же веса. Также вы можете заменить выпады в смите на выпады по залу с гантелями. А любителям кардио можно заменить привычный бег на велотренажер, эллипс или степпер.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.