Вдох глубокий, руки шире. Врач рассказал, как приучить ребенка к утренней зарядке

Врач-педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, как приучить малыша делать утреннюю гимнастку.
Часто родители стремятся к тому, чтобы хорошие привычки были только у детей, сами же не подают пример. Но так не работает: скорее дети будут ненавидеть зарядку и на родителей будут злиться.
Лучший способ научить, по мнению доктора, подать пример.
"Дети часто копируют поведение родителей. Поэтому ребенок, мама и папа которого занимаются зарядкой, будет подражать им", — заявил Рамил Шахвеледов.
Есть много комплексов занятий для взрослого и ребенка. Их можнонайти в Интернете для разного возраста. А при желании можно разработать свою программу.
По мнению педиатра, важно не перегружать ребенка с самого начала, а добавлять новые упражнения каждый день.
Для более взрослых деток зарядку можно проводить в игровой форме. Например, взять мяч для бросания и ловли или прыгалку.
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