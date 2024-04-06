Вдох глубокий, руки шире. Врач рассказал, как приучить ребенка к утренней зарядке

Врач Шахвеледов рассказал о секретах, которые помогут быстро приучить ребенка к утренней зарядке

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Врач-педиатр Рамил Шахвеледов рассказал, как приучить малыша делать утреннюю гимнастку.

Фото: defenseimagery.mil by MC1 Chris Fahey

Часто родители стремятся к тому, чтобы хорошие привычки были только у детей, сами же не подают пример. Но так не работает: скорее дети будут ненавидеть зарядку и на родителей будут злиться.

Лучший способ научить, по мнению доктора, подать пример.

"Дети часто копируют поведение родителей. Поэтому ребенок, мама и папа которого занимаются зарядкой, будет подражать им", — заявил Рамил Шахвеледов.

Есть много комплексов занятий для взрослого и ребенка. Их можнонайти в Интернете для разного возраста. А при желании можно разработать свою программу.

По мнению педиатра, важно не перегружать ребенка с самого начала, а добавлять новые упражнения каждый день.

Для более взрослых деток зарядку можно проводить в игровой форме. Например, взять мяч для бросания и ловли или прыгалку.