Владимир Хозов заявил, что российские спортсмены отказались выступать на соревнованиях по велотреку в Канаде

Владимир Хозов, который занимает пост тренера сборной РФ по велоспорту, рассказал, что российские спортсмены приняли решение отказаться от участия в этапе Кубка наций по велотреку. Эти соревнования будут проходить в Канаде в городе Милтон с 12 по 14 апреля.
Хозов сказал, что в планах сборной отсутствует участие в состязаниях в Милтоне. Он объяснил это тем, что такая поездка будет дорого стоить, а также тем, что команда могла столкнуться с трудностями при получении въездных виз Канады.
Напомним вам, что в феврале было объявлено о том, что Международный союз велосипедистов дал разрешение россиянам разрешение на участие в соревнованиях в Гонконге при условии, что они получат нейтральный статус. Это были первые крупные международные соревнования для российских спортсменов после двухлетнего перерыва. На этих соревнованиях Алина Лысенко завоевала бронзу в кейрине.
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