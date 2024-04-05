Илья Вдовин заявил, что скейтбординг не имеет границ, он существует и развивается сам по себе

Вдовин сравнил скейтбординг с рок-музыкой

1:38 Your browser does not support the audio element. Спорт

Илья Вдовин, который является главой Федерации скейтбординга РФ, считает, что этот вид спорта похож на рок. Он объяснил, что, подобно этой музыке, скейтбординг существует во всех уголках мира и развивается самостоятельно.

Фото: commons.wikimedia.org by Jarek Tuszyński is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Министерство спорта РФ опубликовало данные, из которых выходит, что скейтбордингом в России в 2023 году стало заниматься на 227,8 тысяч человек больше, чем в предыдущем. И этот вид спорта занимает второе место по показателям среди всех остальных, уступая лишь воркауту. Тут число занимающихся увеличилось на 448,5 тысяч человек.

Эти данные прокомментировал Вдовин. Он признался, что удивлен такой статистике, которая говорит и о хорошей работе федерации. Он рассказал, что 5 лет назад, когда федерация только была открыта, скейтбордингом занималось лишь 2 тысячи человек. Вдовин выразил надежду, что на этот спорт будут еще больше обращать внимания власти, ведь федерация не получала ни букмекерские отчисления, ни призовые за Спартакиаду.

Президент федерации добавил, что скейтбординг — какой-то универсальный спорт, ведь тут в одном и том же соревновании могут участвовать люди от 12 до 48 лет. Он сравнил скейтбординг в современном мире с рок-музыкой в прошлом. Обе эти вещи не имеют границ и развиваются сами по себе.

Володин поделился, что многие родители увидели в скейтбординге не просто хобби, а путь к победе на Олимпийских играх, путь к серьезной карьере.