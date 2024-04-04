Анна Щербакова рассказала о своём отношении к платьям для выступлений

Фигуристка Щербакова рассказала, как однажды купила своё собственное платье для выступления

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Российская фигуристка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира и Европы Анна Щербакова поделилась интересной историей о продаже одного из своих платьев для выступлений.

Фото: commons.wikimedia.org by Oleg Bkhambri (Voltmetro) is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Спортсменка рассказала, что у неё дома хранится абсолютно каждое платье, в котором она выступала на протяжении всей своей карьеры, начиная с самых ранних выступлений и заканчивая программами, которые она катает в настоящее время.

Щербакова рассказала о забавной истории, произошедшей, когда ей было 10 лет. Она спросила свою маму, где находится платье, в котором она недавно выступала, и мама ответила, что оно было продано другой девочке, чтобы она также могла выступать в нем. Это расстроило Щербакову, и она попросила маму сохранять все её костюмы.

"Тогда мы нашли эту девочку и выкупили у неё платье обратно. И, между прочим, выкупили в два раза дороже, чем продавали ей. Зато вся коллекция моих платьев у меня дома", — закончила Щербакова.

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