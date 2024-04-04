Татьяна Тарасова объяснила причину снижения интереса родителей и детей к фигурному катанию сегодня

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обсудила причины снижения интереса к этому виду спорта у детей и их родителей.
В интервью с "Матч ТВ", Тарасова отметила, что ограничения, связанные с выступлениями на мировом уровне, играют ключевую роль в этом процессе. Запреты и ограничения на тренировки и участие в соревнованиях могут вызывать растерянность у родителей и детей, что, в свою очередь, может оттолкнуть их от занятий фигурным катанием.
Тарасова также указала, что многие родители сейчас не ведут своих детей на фигурное катание из-за отсутствия возможности участия в международных соревнованиях.
Многие родители не ведут сейчас детей в фигурное катание, думая именно об этом. Это всё временно, как только ограничения будут сняты, массовость фигурного катания снова начнет расти", — сказала Тарасова.
Тренер отметила, что фигурное катание остаётся любимым видом спорта для россиян.
Многие ученики Тарасовой, такие как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и другие, доказывают высокий уровень достижений и увлеченности этим видом спорта, принеся в своё время золотые олимпийские медали своей стране.
Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.