Татьяна Тарасова объяснила причину снижения интереса родителей и детей к фигурному катанию сегодня

Тренер Тарасова объяснила, почему многие родители не ведут сейчас своих детей в фигурное катание

1:16 Your browser does not support the audio element. Спорт

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова обсудила причины снижения интереса к этому виду спорта у детей и их родителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Luu is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В интервью с "Матч ТВ", Тарасова отметила, что ограничения, связанные с выступлениями на мировом уровне, играют ключевую роль в этом процессе. Запреты и ограничения на тренировки и участие в соревнованиях могут вызывать растерянность у родителей и детей, что, в свою очередь, может оттолкнуть их от занятий фигурным катанием.

Тарасова также указала, что многие родители сейчас не ведут своих детей на фигурное катание из-за отсутствия возможности участия в международных соревнованиях.

Многие родители не ведут сейчас детей в фигурное катание, думая именно об этом. Это всё временно, как только ограничения будут сняты, массовость фигурного катания снова начнет расти", — сказала Тарасова.

Тренер отметила, что фигурное катание остаётся любимым видом спорта для россиян.

Многие ученики Тарасовой, такие как Ирина Роднина, Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова, Андрей Букин и другие, доказывают высокий уровень достижений и увлеченности этим видом спорта, принеся в своё время золотые олимпийские медали своей стране.

Алексей Ягудин - Как молоды мы были / Юбилей Татьяны Тарасовой / Шоу Ледниковый период