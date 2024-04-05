Олимпийская чемпионка по дзюдо Ронда Роузи заявила, что она величайший боец в истории

Олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи считает себя величайшим бойцом в истории. Отметим, что она проиграла Холли Холм нокаутом во втором раунде. Бой прошел 15 ноября 2015-го на UFC 193 в Австралии.
"Люди критикуют меня за бой, который я проиграла в первый раз. Я буквально вышла на этот бой с сотрясением мозга, поскользнувшись на лестнице", — сказала Роузи.
Она добавила, что была на ногах тогда весь бой.
По словам Роузи, которые приводит портал "СЭ", она пыталась сделать вид, что ей не больно, и не могла думать быстро и оценивать дистанцию. Роузи заявила: "Я знаю, что я величайший боец, который когда-либо жил".
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