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Олимпийская чемпионка по дзюдо Ронда Роузи заявила, что она величайший боец в истории

Ронда Роузи: "Я величайший боец в истории"

0:47
Спорт

Олимпийская чемпионка по дзюдо и экс-чемпионка UFC в легчайшем весе Ронда Роузи считает себя величайшим бойцом в истории. Отметим, что она проиграла Холли Холм нокаутом во втором раунде. Бой прошел 15 ноября 2015-го на UFC 193 в Австралии.

Ронда Роузи: "Я величайший боец в истории"
Фото: commons.wikimedia.org by Andrius Petrucenia is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

"Люди критикуют меня за бой, который я проиграла в первый раз. Я буквально вышла на этот бой с сотрясением мозга, поскользнувшись на лестнице", — сказала Роузи.

Она добавила, что была на ногах тогда весь бой.

По словам Роузи, которые приводит портал "СЭ", она пыталась сделать вид, что ей не больно, и не могла думать быстро и оценивать дистанцию. Роузи заявила: "Я знаю, что я величайший боец, который когда-либо жил".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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