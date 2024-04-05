Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Котлеты из индейки на пару в мультиварке: полезное и диетическое горячее блюдо
Эндокринолог Юрочкин: увеличение веса может говорить о гормональном сбое
Топ мест в Беларуси, которые вы обязательно должны посетить
Жена Павла Прилучного объяснила свое внезапное исчезновение из соцсетей
Эксперт объяснил, что подразумевается под понятием "замороженные" пенсионные накопления
Частая проблема: муравьи атакуют яблони
JRSNZ: ученые открыли новый вид ископаемых дельфинов — Aureia rerehua
BYD готовится к выпуску своего первого пикапа на электротяге
Прыщи на бровях: причины, лечение и профилактика
Федерация спортивной борьбы России рассказала о причинах недопуска Садулаева к турниру в Азербайджане

Стали известны причины недопуска борца Садулаева к лицензионному к турниру в Баку

0:53
Спорт

В Федерации спортивной борьбы России раскрыли причины недопуска Садулаева к лицензионному турниру в Азербайджане. Отметим, что недопуск к этому состязанию означает недопуск к участию в Олимпиаде в Париже.

Стали известны причины недопуска борца Садулаева к лицензионному к турниру в Баку
Фото: commons.wikimedia.org by Chabe01 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Пресс-атташе Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в беседе с "СЭ" ответил на вопрос о причинах недопуска Абдулрашида Садулаева на Олимпиаду-2024.

"Со стороны МОК в качестве причин говорят, что Садулаев не соответствует критериям для выступления. Каким именно? У нас информации нет", — рассказал он.

По словам Аваняна, это был ответ именно со стороны МОК. Объединенный мир борьбы же наоборот пытался помочь, так как Садулаев один из лучших борцов 21-го века, его хотели бы все видеть на Олимпиаде.

Он добавил, что России дали возможность заменить спортсмена.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Садальский рассказал о живущих за границей родственниках Иосифа Пригожина
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Последние материалы
Эксперт объяснил, что подразумевается под понятием "замороженные" пенсионные накопления
JRSNZ: ученые открыли новый вид ископаемых дельфинов — Aureia rerehua
Частая проблема: муравьи атакуют яблони
Стали известны причины недопуска борца Садулаева к лицензионному к турниру в Баку
BYD готовится к выпуску своего первого пикапа на электротяге
Прыщи на бровях: причины, лечение и профилактика
Группа "Тинькофф" основала свой собственный негосударственный пенсионный фонд
arXiv: обнаружена способность звезд поглощать друг друга для "омолаживания"
Элизабет Херли рассмеялась над слухами о романе с принцем Гарри
В Индонезии нашли вымершего тигра
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников