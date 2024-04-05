Федерация спортивной борьбы России рассказала о причинах недопуска Садулаева к турниру в Азербайджане

Стали известны причины недопуска борца Садулаева к лицензионному к турниру в Баку

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В Федерации спортивной борьбы России раскрыли причины недопуска Садулаева к лицензионному турниру в Азербайджане. Отметим, что недопуск к этому состязанию означает недопуск к участию в Олимпиаде в Париже.

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Пресс-атташе Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в беседе с "СЭ" ответил на вопрос о причинах недопуска Абдулрашида Садулаева на Олимпиаду-2024.

"Со стороны МОК в качестве причин говорят, что Садулаев не соответствует критериям для выступления. Каким именно? У нас информации нет", — рассказал он.

По словам Аваняна, это был ответ именно со стороны МОК. Объединенный мир борьбы же наоборот пытался помочь, так как Садулаев один из лучших борцов 21-го века, его хотели бы все видеть на Олимпиаде.

Он добавил, что России дали возможность заменить спортсмена.