Федерация спортивной борьбы России рассказала о причинах недопуска Садулаева к турниру в Азербайджане

В Федерации спортивной борьбы России раскрыли причины недопуска Садулаева к лицензионному турниру в Азербайджане. Отметим, что недопуск к этому состязанию означает недопуск к участию в Олимпиаде в Париже.
Пресс-атташе Федерации спортивной борьбы России Тигран Аванян в беседе с "СЭ" ответил на вопрос о причинах недопуска Абдулрашида Садулаева на Олимпиаду-2024.
"Со стороны МОК в качестве причин говорят, что Садулаев не соответствует критериям для выступления. Каким именно? У нас информации нет", — рассказал он.
По словам Аваняна, это был ответ именно со стороны МОК. Объединенный мир борьбы же наоборот пытался помочь, так как Садулаев один из лучших борцов 21-го века, его хотели бы все видеть на Олимпиаде.
Он добавил, что России дали возможность заменить спортсмена.
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