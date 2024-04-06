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Как улучшить осанку за месяц? Тренер Дерендеева рассказала об эффективных упражнениях

Тренер рассказала об упражнениях, которые за месяц улучшат осанку

1:33
Спорт

Фитнес-тренер Ольга Дерендеева рассказала о простых упражнениях, которые помогут укрепить глубокие мышцы спины и добиться правильной осанки за месяц.

Тренер рассказала об упражнениях, которые за месяц улучшат осанку
Фото: commons.wikimedia.org by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Хорошее упражнение — плавание лежа на животе. Оно направлено на проработку центра трапеции — стабилизатора лопаток.

Исходное положение — лежа на животе. Руки должны быть вытянуты вперед, а стопы прижаты к полу. На выдохе сгибаем правую руку, локоть идет вниз к тазобедренному суставу. Левой рукой делаем движение вперед. На вдохе меняем руки. Лобковой костью необходимо давить в пол, чтобы не прогибаться в пояснице.

Также тренер назвала упражнение "Сведение рук за спиной" для красивой осанки.

Для этого нужно лежа на животе, таз прижать к полу. Шея прямая, голову нельзя закидывать назад. Соединяем ладони за спиной в области лопаток, одна рука спереди, другая сзади. Поочередно меняем руки.

Также Дерендеева посоветовала упражнение "Подъем плеч лежа на животе". Оно поможет проработать грудной и поясничный отделы позвоночника.

Лежа на животе нужно согнуть руки, причем ладони сцеплены в замок, лежат на крестце. Локти необходимо тянуть к полу. На выдохе приподнимаем плечи и голову, слегка прогибаемся и сводим лопатки вместе. В этот момент сцепленными руками тянемся к пяткам. Остаемся в этом положении на несколько секунд, затем на вдохе опускаемся, локти касаются пола.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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