Светлана Журова прокомментировала решение МОК о недопуске Садулаева к Олимпиаде

Журова: МОК придумает, что угодно, чтобы не допустить к ОИ-2024 наших сильнейших спортсменов

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Депутат Госдумы России Светлана Журова ответила на решение МОК о запрете на участие в Олимпиаде в Париже звездному 27-летнему борцу Абдулрашиду Садулаеву.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Напомним, что он является двукратным олимпийским чемпионом и пятикратным чемпионом мира.

"Теперь они будут придумывать, что угодно, лишь бы не допустить наших сильнейших спортсменов, которые могут выйти на пьедестал. Еще один пункт, о котором мы не знали, МОК будет считать причиной недопуска", — цитирует "СЭ" Журову.

По ее словам, воинское звание в России дают человеку, который закончил военную кафедру, просто МОК не в курсе. Наши ребята проходят срочную службу.

Журова напомнила, что в Израиле спортсмены тоже с воинскими званиями.