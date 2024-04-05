Российская сборная по футболу стала выше в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу поднялась в рейтинге ФИФА

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Российская национальная сборная по футболу с 38 места поднялась на 35 в обновленном рейтинге ФИФА.

Фото: Елена Галабаева

На сегодняшний день наша команда имеет 1504,02 балла.

На 34-м месте — Катар, а на 36-м расположилась Чехия.

Портал "СЭ" пишет, что лидером также осталась Аргентина. Второе место досталось Франции, а Бельгия занимает третью строчку, опередив Англию.

Добавим, что в марте сборная РФ по футболу разгромила команду Сербии со счетом 4:0.