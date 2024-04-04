Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что представляет собой будущий объединенный полис ОСАГО для России и Беларуси
Кинологи рассказали, как отучить собаку грызть тапки
Врач Андреева: лучше отказаться от сна в носках
Купальница, которая красиво смотрится в контрастных цветниках
Жареный горох: получается таким вкусным, что оторваться просто невозможно
Шампунь, как средство для мытья тела: можно ли использовать?
JAMA Network Open: одинокие женщины склонны возжелать высококалорийную пищу
P Diddy стал главным героем документального фильма о судебных разбирательствах из-за обвинений в изнасиловании
Продажи гибридных автомобилей Volvo растут, в то время как спрос на электромобили падает
Депутат ГД Свищев о недопуске Садулаева к ОИ-2024: МОК начал славиться своей нестабильной риторикой

Депутат Госдумы высказался о недопуске звездного борца Садулаева к ОИ-2024

1:00
Спорт

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета, который не допустил к Олимпийским играм в Париже борца из РФ Абдулрашида Садулаева.

Депутат Госдумы высказался о недопуске звездного борца Садулаева к ОИ-2024
Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Депутат считает, что МОК стал славиться нестабильной риторикой и решениями.

"То они говорят, что бьются за спортсменов, то они против России, то они запрещают России и Белоруссии участвовать с флагами и вводят санкции", — цитирует Свищева "СЭ".

Он добавил, что каждый день МОК совершает нелогичные действия, не отвечающие основным принципам международного олимпийского движения.

По словам депутата, Томас Бах заявлял, что спортсмены должны участвовать независимо от того, из какой они страны. Но при этом МОК не впервые запрещает нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде или квалификационных турнирах.

Добавим, что МОК в ночь на 4 апреля сообщил о недопуске звездного борца Садулаева до лицензионного турнира, чтобы он не попал на Олимпиаду в Париже.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Популярное
Стас Намин рассказал о состоянии Аллы Пугачёвой

Музыкант Стас Намин поделился деталями близких отношений Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состояния здоровья.

Стас Намин рассказал о близких отношениях Аллы Пугачевой с эмигрантами и ее состоянии здоровья
Чем опрыскивать рассаду, чтобы она не болела?
Лучше предотвратить, чем лечить: делимся советами ухода за рассадой
Станислав Садальский напомнил патриоту Иосифу Пригожину о родственниках за границей
Своенравие и эгоизм: названы породы собак, которые совсем не поддаются дрессировке
Румыния готовится "одним выстрелом убить двух зайцев" — Молдавию и Украину Любовь Степушова Третьим ударом по Крымскому мосту Киев хочет оправдаться за провалы Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Рухнул спрос на вторичное жильё — почему же растут цены? Подорожание превысило 15%
Уроженец Украинской ССР пытался проникнуть в здание Администрации президента с игрушечным автоматом в руках
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Прохор Шаляпин вычеркнул из своего завещания наследников брата матери
Последние материалы
JAMA Network Open: одинокие женщины склонны возжелать высококалорийную пищу
P Diddy стал главным героем документального фильма о судебных разбирательствах из-за обвинений в изнасиловании
Продажи гибридных автомобилей Volvo растут, в то время как спрос на электромобили падает
ВСК: аварийность на дорогах России снизилась на 27% за 1 квартал 2024
Рэпер Моргештерн показал новорождëнного ребëнка
Кинологи назвали типы людей, которых не любят собаки
Диетолог Русакова: сладкое можно есть только в первой половине дн
Карри из цветной капусты и картофеля: прекрасный вариант закуски в индийском стиле
Идеальный макияж для каждой формы лица: секреты профессионалов
МОК не допустил борца Садулаева до лицензионного турнира
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников