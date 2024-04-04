Депутат ГД Свищев о недопуске Садулаева к ОИ-2024: МОК начал славиться своей нестабильной риторикой

Депутат Госдумы высказался о недопуске звездного борца Садулаева к ОИ-2024

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев отреагировал на решение Международного олимпийского комитета, который не допустил к Олимпийским играм в Париже борца из РФ Абдулрашида Садулаева.

Фото: спорт, Олимпийские игры, олимпиада by Администрация Президента России is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Депутат считает, что МОК стал славиться нестабильной риторикой и решениями.

"То они говорят, что бьются за спортсменов, то они против России, то они запрещают России и Белоруссии участвовать с флагами и вводят санкции", — цитирует Свищева "СЭ".

Он добавил, что каждый день МОК совершает нелогичные действия, не отвечающие основным принципам международного олимпийского движения.

По словам депутата, Томас Бах заявлял, что спортсмены должны участвовать независимо от того, из какой они страны. Но при этом МОК не впервые запрещает нашим спортсменам участвовать в Олимпиаде или квалификационных турнирах.

Добавим, что МОК в ночь на 4 апреля сообщил о недопуске звездного борца Садулаева до лицензионного турнира, чтобы он не попал на Олимпиаду в Париже.