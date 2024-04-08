Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на понедельник четвертой недели

Хотя это 30-дневные упражнения по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела, не забудьте добавить некоторые упражнения на "подтягивание" (например, ряды, австралийские подтягивания или вис на турнике) в свой план тренировок в течение месяца.
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День 22. Боковая планка с подтягиванием бедер.
Лягте на левую сторону тела, левый локоть упритесь в пол на одной линии с левым плечом, обе ноги вытянуты в правую сторону, ступни сложены, правая рука на бедре.
Задействуйте кор, отталкивайтесь левым локтем и ступнями и отрывайте бедра и колени от пола, сохраняя прямую линию от головы до пяток.
Опустите левое бедро к полу, затем поднимите его обратно в исходное положение.