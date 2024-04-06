Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ETNT: корица и фасоль помогут быстро сбрасывать лишний вес
Производство автомобилей Stellantis в итальянских заводах сократилось на 9,8% в первом квартале
Стилист Рокицкий дал советы по тому, как ухаживать за волосами после неудачного окрашивания
TAR: отверстия в височных костях у позвоночных не дают черепу треснуть при укусе
В честь этих персонажей советских мультфильмов воздвигли памятники в столице
Можно ли при посадке лука использовать золу?
Изтузу признан самым лучшим пляжем в Турции
Овощное рагу: полезный и сытный ужин, который обойдётся вам в копейки
Звезды "ДОМа-2" в шоке: Кпадону специально не контактировала с Либерж во время болезни
Несколько упражнений, которые лучше всего помогут вам подтянуть ягодицы и сделать их более сильными

Лучшие упражнения для подтянутых ягодиц

3:15
Спорт

Ягодичные мышцы отвечают за поддержку вашего кора, поддержание правильной осанки и обеспечение силы для ваших движений. Они помогают во всем: от стояния из положения сидя до подъема по лестнице и бега.

Лучшие упражнения для подтянутых ягодиц
Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Давайте же приступим к упражнениям, которые помогут сделать ваши ягодицы сильными и красивыми.

1. Приседания.

  • Расставьте ноги на ширине бедер.
  • Держите грудь высоко и смотрите прямо перед собой.
  • Согните ноги в коленях и отведите бедра назад, как будто сидите на стуле.
  • Опускайте туловище, пока бедра не станут параллельны полу.
  • Следите за тем, чтобы колени касались середины стопы.
  • Напрягите всю ногу, чтобы встать, и вернитесь в изначальную стойку.
  • Повторяйте желаемое количество раз.

2. Обратные выпады.

  • Выпрямитесь, ноги на ширине бедер.
  • Сделайте умеренный шаг назад правой ногой.
  • Согните оба колена, чтобы опустить тело к полу.
  • Расположите колено спереди так, чтобы оно было над лодыжкой, а полено сзади в непосредственной близости от пола.
  • Отталкиваясь ногой, вернитесь в изначальное положение.
  • Повторите на другую ногу.

3. Мостик для ягодичных мышц.

  • Ложитесь на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.
  • Вытяните руки по бокам ладонями вниз.
  • Напрягите пятки, чтобы оторвать бедра от земли.
  • напрягите ягодичные мышцы в верхней части упражнения.
  • Медленно опустите бедра в изначальное положение.
  • Повторяйте желаемое количество раз.

4. Становая тяга.

  • Расставьте ноги на ширине плеч, колени немного согните.
  • Держите штангу или две гантели перед бедрами.
  • Согните ноги в бедрах и опустите гантели к полу, держа спину прямой.
  • Оттолкнитесь пятками, чтобы встать прямо, снова поднимая гантели.
  • Сжимайте ягодичные мышцы в верхней части движения.
  • Медленно опускайте гантели обратно. Убедитесь, что гантели прижаты к телу на протяжении всего движения.
  • Повторяйте желаемое количество раз.

5. Удары ногами "Осликом".

  • Начните на четвереньках, положив руки под плечи, а колени — под бедра.
  • СОгнув колено правой ноги под углом 90 градусов, поднимите его за спину, пока оно не будет на равне с бедром.
  • Опустите колено, не касаясь пола, и повторите подъем.
  • После того как вы выполнили повторения с правой стороны, переключитесь на левую.

6. Раскладушка.

  • Лягте на правый бок, согнув колени под углом 45 градусов.
  • Держа ноги вместе, поднимите левое колено как можно выше, не двигая тазом.
  • Задержитесь в этой поза, а потом встаньте в изначальное положение.
  • После того как вы выполнили движение с правой стороны, переключитесь на левую.

7. Пожарный гидрант.

  • Начните на четвереньках, колени прямо под бедрами, а руки прямо под плечами.
  • Держа колено согнутым, отведите правую ногу в сторону, пока бедро не окажется параллельно полу.
  • Держите таз и поясницу в одном положении.
  • Неспеша опускайте ногу в изначальное положение.
  • Повторите с другой стороны.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Обсудить
Популярное
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова

Прохор Шаляпин перечислил достоинства балерины Анастасии Волочковой.

Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Кинологи назвали породы собак с самым слабым здоровьем
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Девушка Канье Уэста появилась на публике в одном бюстгальтере и колготках на голое тело
Муцениеце появилась на публике с новым предполагаемым возлюбленным
Муцениеце появилась на публике с новым предполагаемым возлюбленным
Последние материалы
Лучшие упражнения для подтянутых ягодиц
Изтузу признан самым лучшим пляжем в Турции
Овощное рагу: полезный и сытный ужин, который обойдётся вам в копейки
Звезды "ДОМа-2" в шоке: Кпадону специально не контактировала с Либерж во время болезни
Косметолог Малкина поделилась советами по устранению отеков на лице дома
Скандинавия родилась на обломке Гренландии 3,75 млрд лет назад
Рассказываем как легко пересадить тёщин язык
Диетолог Пономарёва: груши и авокадо улучшают здоровье и продлевают жизнь
Эксперты ответили, какие породы кошек и собак россияне заводят чаще
Рабочие на заводе Mercedes-Benz в Алабаме хотят вступить в автоворкерский союз
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников