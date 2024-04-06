Несколько упражнений, которые лучше всего помогут вам подтянуть ягодицы и сделать их более сильными

Лучшие упражнения для подтянутых ягодиц

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Ягодичные мышцы отвечают за поддержку вашего кора, поддержание правильной осанки и обеспечение силы для ваших движений. Они помогают во всем: от стояния из положения сидя до подъема по лестнице и бега.

Фото: commons.wikimedia.org by Jajone86 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Давайте же приступим к упражнениям, которые помогут сделать ваши ягодицы сильными и красивыми.

1. Приседания.

Расставьте ноги на ширине бедер.

Держите грудь высоко и смотрите прямо перед собой.

Согните ноги в коленях и отведите бедра назад, как будто сидите на стуле.

Опускайте туловище, пока бедра не станут параллельны полу.

Следите за тем, чтобы колени касались середины стопы.

Напрягите всю ногу, чтобы встать, и вернитесь в изначальную стойку.

Повторяйте желаемое количество раз.

2. Обратные выпады.

Выпрямитесь, ноги на ширине бедер.

Сделайте умеренный шаг назад правой ногой.

Согните оба колена, чтобы опустить тело к полу.

Расположите колено спереди так, чтобы оно было над лодыжкой, а полено сзади в непосредственной близости от пола.

Отталкиваясь ногой, вернитесь в изначальное положение.

Повторите на другую ногу.

3. Мостик для ягодичных мышц.

Ложитесь на спину, согнув колени и поставив ступни на пол.

Вытяните руки по бокам ладонями вниз.

Напрягите пятки, чтобы оторвать бедра от земли.

напрягите ягодичные мышцы в верхней части упражнения.

Медленно опустите бедра в изначальное положение.

Повторяйте желаемое количество раз.

4. Становая тяга.

Расставьте ноги на ширине плеч, колени немного согните.

Держите штангу или две гантели перед бедрами.

Согните ноги в бедрах и опустите гантели к полу, держа спину прямой.

Оттолкнитесь пятками, чтобы встать прямо, снова поднимая гантели.

Сжимайте ягодичные мышцы в верхней части движения.

Медленно опускайте гантели обратно. Убедитесь, что гантели прижаты к телу на протяжении всего движения.

Повторяйте желаемое количество раз.

5. Удары ногами "Осликом".

Начните на четвереньках, положив руки под плечи, а колени — под бедра.

СОгнув колено правой ноги под углом 90 градусов, поднимите его за спину, пока оно не будет на равне с бедром.

Опустите колено, не касаясь пола, и повторите подъем.

После того как вы выполнили повторения с правой стороны, переключитесь на левую.

6. Раскладушка.

Лягте на правый бок, согнув колени под углом 45 градусов.

Держа ноги вместе, поднимите левое колено как можно выше, не двигая тазом.

Задержитесь в этой поза, а потом встаньте в изначальное положение.

После того как вы выполнили движение с правой стороны, переключитесь на левую.

7. Пожарный гидрант.

Начните на четвереньках, колени прямо под бедрами, а руки прямо под плечами.

Держа колено согнутым, отведите правую ногу в сторону, пока бедро не окажется параллельно полу.

Держите таз и поясницу в одном положении.

Неспеша опускайте ногу в изначальное положение.

Повторите с другой стороны.