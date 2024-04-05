Упражнения, которые помогут вам сделать грудино-ключичный сустав более сильным

Грудино-ключичный сустав, иногда называемый суставом SC, является одним из трех основных суставов, связанных с плечевым поясом. Сустав SC прикрепляет ключицу к грудине с помощью четырех связок и связывает кости плеча и предплечья с основным вертикальным скелетом. Внутрисуставной диск, реберно-ключичные, межключичные и капсульные связки обеспечивают стабильность сустава и удерживают его на месте.
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Давайте теперь перейдем к упражнениям для сустава SC.
1. Вращение шеи.
Начните упражнение с вращения шеи, стоя прямо или сидя в прочном кресле так, чтобы глаза смотрели прямо перед собой.
Держите подбородок на одном уровне.
Поверните голову вправо как можно дальше, Зафиксируйте это положение на 30 сек. Вернитесь в изначальное положение.
Выполните это упражнение на левую сторону. Это одно повторение.
Выполните 10 повторений.
2. Растяжка грудной клетки.
Встаньте прямо, заведите руки за спину и сцепите ладони вместе.
Неторопясь отводите руки от тела.
Зафиксируйте тело в этом положении на 15 — 30 секунд.
Расслабьтесь и отпустите руки. Повторите упражнение 3 раза.
3. Жим плеч.
Возьмите по гирьке (1 кг) в каждую руку, встаньте так, чтобы руки были опущены по бокам, и поставьте ноги на ширине плеч.
Медленно двигайте плечами вперед и вверх перекатывающим движением.
Расслабьтесь, пожмите плечами и отведите плечи назад и вверх.
Расслабьтесь и расправьте плечи прямо вверх.
На этом одно повторение завершено. Делайте 10 повторений два раза в день для укрепления плечевого пояса.
4. Сгибание плеча.
Сядьте на прочный стул без подлокотников, держа в правой руке гирю весом в 1 кг.
Опустите руку с правой стороны от стула.
Держите руку прямо, ладонью влево, и медленно поднимите руку перед туловищем.
Поднимите руку над головой так как можно выше, но при этом сохраняйте комфортное для вас положение. А после также медленно опускайте руку вниз.