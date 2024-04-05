Упражнения, которые помогут вам сделать грудино-ключичный сустав более сильным

Как укрепить грудино-ключичный сустав

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Грудино-ключичный сустав, иногда называемый суставом SC, является одним из трех основных суставов, связанных с плечевым поясом. Сустав SC прикрепляет ключицу к грудине с помощью четырех связок и связывает кости плеча и предплечья с основным вертикальным скелетом. Внутрисуставной диск, реберно-ключичные, межключичные и капсульные связки обеспечивают стабильность сустава и удерживают его на месте.

Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Давайте теперь перейдем к упражнениям для сустава SC.

1. Вращение шеи.

Начните упражнение с вращения шеи, стоя прямо или сидя в прочном кресле так, чтобы глаза смотрели прямо перед собой.

Держите подбородок на одном уровне.

Поверните голову вправо как можно дальше, Зафиксируйте это положение на 30 сек. Вернитесь в изначальное положение.

Выполните это упражнение на левую сторону. Это одно повторение.

Выполните 10 повторений.

2. Растяжка грудной клетки.

Встаньте прямо, заведите руки за спину и сцепите ладони вместе.

Неторопясь отводите руки от тела.

Зафиксируйте тело в этом положении на 15 — 30 секунд.

Расслабьтесь и отпустите руки. Повторите упражнение 3 раза.

3. Жим плеч.

Возьмите по гирьке (1 кг) в каждую руку, встаньте так, чтобы руки были опущены по бокам, и поставьте ноги на ширине плеч.

Медленно двигайте плечами вперед и вверх перекатывающим движением.

Расслабьтесь, пожмите плечами и отведите плечи назад и вверх.

Расслабьтесь и расправьте плечи прямо вверх.

На этом одно повторение завершено. Делайте 10 повторений два раза в день для укрепления плечевого пояса.

4. Сгибание плеча.

Сядьте на прочный стул без подлокотников, держа в правой руке гирю весом в 1 кг.

Опустите руку с правой стороны от стула.

Держите руку прямо, ладонью влево, и медленно поднимите руку перед туловищем.

Поднимите руку над головой так как можно выше, но при этом сохраняйте комфортное для вас положение. А после также медленно опускайте руку вниз.

Выполните упражнение по 10 раз на обе руки.