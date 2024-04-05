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Упражнения, которые помогут вам сделать грудино-ключичный сустав более сильным

Как укрепить грудино-ключичный сустав

2:20
Спорт

Грудино-ключичный сустав, иногда называемый суставом SC, является одним из трех основных суставов, связанных с плечевым поясом. Сустав SC прикрепляет ключицу к грудине с помощью четырех связок и связывает кости плеча и предплечья с основным вертикальным скелетом. Внутрисуставной диск, реберно-ключичные, межключичные и капсульные связки обеспечивают стабильность сустава и удерживают его на месте.

Как укрепить грудино-ключичный сустав
Фото: unsplash.com by Scott Webb is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Давайте теперь перейдем к упражнениям для сустава SC.

1. Вращение шеи.

  • Начните упражнение с вращения шеи, стоя прямо или сидя в прочном кресле так, чтобы глаза смотрели прямо перед собой.
  • Держите подбородок на одном уровне.
  • Поверните голову вправо как можно дальше, Зафиксируйте это положение на 30 сек. Вернитесь в изначальное положение.
  • Выполните это упражнение на левую сторону. Это одно повторение.
  • Выполните 10 повторений.

2. Растяжка грудной клетки.

  • Встаньте прямо, заведите руки за спину и сцепите ладони вместе.
  • Неторопясь отводите руки от тела.
  • Зафиксируйте тело в этом положении на 15 — 30 секунд.
  • Расслабьтесь и отпустите руки. Повторите упражнение 3 раза.

3. Жим плеч.

  • Возьмите по гирьке (1 кг) в каждую руку, встаньте так, чтобы руки были опущены по бокам, и поставьте ноги на ширине плеч.
  • Медленно двигайте плечами вперед и вверх перекатывающим движением.
  • Расслабьтесь, пожмите плечами и отведите плечи назад и вверх.
  • Расслабьтесь и расправьте плечи прямо вверх.
  • На этом одно повторение завершено. Делайте 10 повторений два раза в день для укрепления плечевого пояса.

4. Сгибание плеча.

  • Сядьте на прочный стул без подлокотников, держа в правой руке гирю весом в 1 кг.
  • Опустите руку с правой стороны от стула.
  • Держите руку прямо, ладонью влево, и медленно поднимите руку перед туловищем.
  • Поднимите руку над головой так как можно выше, но при этом сохраняйте комфортное для вас положение. А после также медленно опускайте руку вниз.
  • Выполните упражнение по 10 раз на обе руки.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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