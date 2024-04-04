Федерация спортивной борьбы России приняла решение оспаривать право на участие в Олимпиаде Абдулрашида Садулаева

Михаил Мамиашвили, который является главой ФСБР, рассказала, что Федерация вознамерилась обжаловать решение МОК о недопуске Абдулрашида Садулаева на Олимпиаду.
Мамиашвили поделился, что информация об отстранении была получена, и в ФСБР уже начали подготовку четких аргументов, чтобы оспорить это решение. Глава федерации надеется, что они будут услышаны в МОК.
Известно, что Садулаев был отстранен от соревнований в отборочном турнире в Баку после того, как Объединенный мир борьбы нашел доказательства того, что россиянин поддерживает СВО. А также что он до сих пор числится в обществе "Динамо". В связи с этим борец может потерять шанс соревноваться на Олимпиаде.
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