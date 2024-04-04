Светлана Журова заявила, что российских спортсменов продолжат отстранять, пока они сами не откажутся от Олимпиады

Журова считает, что россиян будут отстранять, пока они не откажутся от Олимпиады

1:11 Your browser does not support the audio element. Спорт

Светлана Журова, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы, считает, что ситуации недопуска атлетов из России до отборочных состязаний на Игры будут происходить до тех пор, по сами спортсмены и федерации не примут решения отказаться от выступления на Олимпиаде.

Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Как стало известно, МОК не разрешил Абдулрашиду Садулаеву олимпийскому чемпиону по спортивной борьбе, участвовать в соревнованиях в Баку, чтобы получить лицензию на участие в Играх.

Журова заявила, что эти случаи недопуска буду происходить, пока россияне не откажутся от Игр. Она сказала, что атлеты будут готовиться к соревнованиям, покупать билеты для участия, а в конечном итоге МОК запретит участие, так как выяснится, что спортсмен не там поставил лайк или сделал неосторожное высказывание. Депутат подчеркнула, что речь не только о самых сильных спортсменах России, а обо всех участниках. МОК не желает видеть представителей РФ на Олимпиаде.

Напомним вам, что соревнования для получения лицензии будут проходить в Баку с 5 по 7 апреля. Чтобы пройти отбор, нужно добраться до финала состязаний.