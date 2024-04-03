Стало известно, почему "Газпром" решил не продлевать контракт с Олимпийским комитетом России

"Газпром" не будет продлевать контракт с Олимпийским комитетом России из-за оптимизации

1:09 Your browser does not support the audio element. Спорт

ОАО "Газпром" решило не продлевать контракт со спортивным органом - Олимпийским комитетом России. Эта информация была представлена "Рейтингом букмекеров" со ссылкой на годовой отчет ОКР.

Фото: commons.wikimedia.org by Wulfson is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

По официальным данным, причиной такого решения стало неопределённое положение относительно участия российской команды в олимпийских мероприятиях в 2023 году, а также введенные санкции в определенных секторах экономики. Из-за этой неопределенности и ограничений, партнеры ОКР вынуждены были оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты.

Поэтому договор о спонсорстве на период с 2023 по 2026 годы с ПАО "Газпром" не был подписан.

Несмотря на это, ОКР рекламировал "Газпром" в течение первых семи месяцев 2023 года, затратив на это 35,35 млн рублей.

Общая прибыль ОКР в результате 2023 года составила 686,9 млн рублей, в сравнении с 2,14 млрд рублей в прошлом году.