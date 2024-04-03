ОАО "Газпром" решило не продлевать контракт со спортивным органом - Олимпийским комитетом России. Эта информация была представлена "Рейтингом букмекеров" со ссылкой на годовой отчет ОКР.
По официальным данным, причиной такого решения стало неопределённое положение относительно участия российской команды в олимпийских мероприятиях в 2023 году, а также введенные санкции в определенных секторах экономики. Из-за этой неопределенности и ограничений, партнеры ОКР вынуждены были оптимизировать свои расходы на рекламу и социальные проекты.
Поэтому договор о спонсорстве на период с 2023 по 2026 годы с ПАО "Газпром" не был подписан.
Несмотря на это, ОКР рекламировал "Газпром" в течение первых семи месяцев 2023 года, затратив на это 35,35 млн рублей.
Общая прибыль ОКР в результате 2023 года составила 686,9 млн рублей, в сравнении с 2,14 млрд рублей в прошлом году.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.