Канчельскис описал позицию современных российских футболистов: "Зато деньги получают"

Экс-футболист Канчельскис: современные футболисты хорошо живут — играть не хотят, но деньги получают

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Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис выразил свою озабоченность относительно недостатка прогресса и развития у современных российских футболистов.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

В интервью корреспонденту издания "Чемпионат" Канчельскис заявил, что необходимо знать мнение футболистов, которые находятся на скамейке запасных в "Зените", и узнать, чего они всё-таки хотят достичь.

Канчельскис отметил, что в своей карьере он никогда не сидел на скамейке запасных, всегда был на поле. Он заметил, что многим футболистам достаточно того, что у них есть, они удовлетворены своим текущим состоянием и контрактом. Он выразил беспокойство, что у молодых талантов в России всё меньше и меньше мотивации играть и прогрессировать.

Канчельскис отметил, что сейчас существует много факторов, которые мешают развитию игроков, включая влияние агентов и другие препятствия. Он заключил, что многие футболисты предпочитают пассивно жить и зарабатывать деньги, вместо того чтобы стремиться к успеху и улучшению своих навыков на поле.

"И так многим из них не хватает винтиков в голове, а сейчас ещё агенты есть и другие факторы. Но они хорошо живут — играть не хотят, только деградируют, зато деньги получают", — сказал Канчельскис.