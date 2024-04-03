Валуев оценил отказ крымских атлетов участвовать в Олимпиаде-2024

Государственный депутат РФ и бывший боксёр Николай Валуев высказал свою поддержку крымским спортсменам, которые отказались от участия в Олимпиаде-2024.
В интервью газете "Спорт-Экспресс" Валуев заявил, что спортсмены из Крыма любят свою Родину и своими действиями доказывают эту привязанность.
Он также выразил мнение о том, что сложное решение спортсменов необходимо уважать.
"Спортсмены Крыма любят Родину, на деле это доказывают. И это непростое их решение необходимо уважать!" — сказал Валуев.
В конце 2023 года Международный Олимпийский комитет объявил о допуске российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024 в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении определенных условий. Однако россиянам и белорусам запрещено принимать участие в церемониях открытия и закрытия Игр.
Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже, начиная с 26 июля и заканчиваясь 11 августа.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.