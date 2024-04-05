5 упражнений с отягощением, которые можно выполнять во время тренировки на беговой дорожке

Тренировка с отягощением на беговой дорожке

1:58 Your browser does not support the audio element. Спорт

Мы предлагаем вам чередовать одну минуту ходьбы или бега с одной минутой выполнения каждого из приведенных ниже упражнений.

Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License

Необходимо сделать 1 или 2 круга, в зависимости от уровня вашей физической подготовки и свободного времени. Обязательно ходите пешком или бегайте трусцой 5 — 10 минут в качестве разминки и восстановления сил.

1. Выпады при ходьбе.

Во время движения ленты сделайте шаг вперед одной ногой и согните колени так, чтобы передние и задние ноги образовали углы в 90 градусов.

Оттолкнитесь передней ногой, чтобы выпрямить обе ноги, и сделайте шаг противоположной ногой вперед.

Продолжайте чередовать ноги, стараясь не отставать от беговой дорожки. При необходимости вы можете сцепить руки перед собой или ухватиться за поручни для равновесия.

2. Удары прикладом.

Уменьшите скорость беговой дорожки.

Ударьте одной пяткой по ягодицам, и как только ваша нога вернется к поясу, ударьте противоположной пяткой по ягодицам.

Продолжайте чередовать упражнения в течение определенного времени.

3. Перетасовки в стороны.

Остановите беговую дорожку и повернитесь боком к поясу. Слегка согните ноги в коленях и запустите беговую дорожку.

Сделайте быстрые шаги в сторону, мягко приземляясь на подушечки ног.

Переключитесь на другую сторону в середине или во время следующего интервала.

4. Высокое поднятие колен.

Уменьшите скорость беговой дорожки.

Быстро подтяните одно колено к груди. Как только вы вернете ногу на пояс, немедленно подтяните противоположное колено к груди.

Продолжайте чередовать колени в течение определенного времени.

5. Толчки на "Мертвой дорожке".

Поставьте беговую дорожку на паузу.

Держась за руль, старайтесь двигать ленту ногами.

Чередуйте одну минуту ходьбы и одну минуту бега или спринта.