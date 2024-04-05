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5 упражнений с отягощением, которые можно выполнять во время тренировки на беговой дорожке

Тренировка с отягощением на беговой дорожке

1:58
Спорт

Мы предлагаем вам чередовать одну минуту ходьбы или бега с одной минутой выполнения каждого из приведенных ниже упражнений.

Тренировка с отягощением на беговой дорожке
Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License

Необходимо сделать 1 или 2 круга, в зависимости от уровня вашей физической подготовки и свободного времени. Обязательно ходите пешком или бегайте трусцой 5 — 10 минут в качестве разминки и восстановления сил.

1. Выпады при ходьбе.

  • Во время движения ленты сделайте шаг вперед одной ногой и согните колени так, чтобы передние и задние ноги образовали углы в 90 градусов.
  • Оттолкнитесь передней ногой, чтобы выпрямить обе ноги, и сделайте шаг противоположной ногой вперед.
  • Продолжайте чередовать ноги, стараясь не отставать от беговой дорожки. При необходимости вы можете сцепить руки перед собой или ухватиться за поручни для равновесия.

2. Удары прикладом.

  • Уменьшите скорость беговой дорожки.
  • Ударьте одной пяткой по ягодицам, и как только ваша нога вернется к поясу, ударьте противоположной пяткой по ягодицам.
  • Продолжайте чередовать упражнения в течение определенного времени.

3. Перетасовки в стороны.

  • Остановите беговую дорожку и повернитесь боком к поясу. Слегка согните ноги в коленях и запустите беговую дорожку.
  • Сделайте быстрые шаги в сторону, мягко приземляясь на подушечки ног.
  • Переключитесь на другую сторону в середине или во время следующего интервала.

4. Высокое поднятие колен.

  • Уменьшите скорость беговой дорожки.
  • Быстро подтяните одно колено к груди. Как только вы вернете ногу на пояс, немедленно подтяните противоположное колено к груди.
  • Продолжайте чередовать колени в течение определенного времени.

5. Толчки на "Мертвой дорожке".

  • Поставьте беговую дорожку на паузу.
  • Держась за руль, старайтесь двигать ленту ногами.
  • Чередуйте одну минуту ходьбы и одну минуту бега или спринта.
Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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