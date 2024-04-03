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Польские хулиганы избили белорусского тренера "Заглембе" Хацкевича прямо во время тренировки

Белорусский тренер "Заглембе" Хацкевич был избит фанатами в Польше

1:18
Спорт

Фанаты польского клуба "Заглембе" ворвались на базу команды и избили главного тренера команды Александра Хацкевича.

Белорусский тренер "Заглембе" Хацкевич был избит фанатами в Польше
Фото: wikimapia by Mateusz War is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic license.

По информации Meczyki, инцидент произошёл в среду, когда у команды шла тренировка. Группа дебоширов ворвалась на территорию тренировочной базы. Они нанесли удар в лицо Хацкевичу и, помимо этого, избили его ногами. В клубе сообщили, что эта информации соответствует действительности.

"Заглембе" занимает последнее место в турнирной таблице Первой лиги чемпионата Польши сезона-2023/2024. Такое низкое положение клуба на турнирной таблице говорит о серьёзных проблемах с результативностью и игровым процессом. Успешная команда — это результат коллективной работы и согласованных усилий как игроков, так и тренерского состава.

Ранее источник сообщал, что тренер уже близок к отставке из "Заглембе". Непростая ситуация в клубе может привести к изменениям в тренерском штабе, однако решение о судьбе тренера должно приниматься на основе профессиональных качеств и результатов работы. Важно, чтобы клуб, лига и правоохранительные органы провели расследование этого инцидента и приняли меры для предотвращения подобных происшествий в будущем.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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