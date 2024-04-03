Представители МОК заверили, что участникам Игр из РФ и Белоруссии не потребуется единая нейтральная форма

Российские и белорусские спортсмены на Олимпийских играх в Париже не будут обязаны носить общую нейтральную форму. Такое уточнение сделали представители Международного олимпийского комитета (МОК).
Спортсменов из России и Белоруссии допускают в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Важно отметить, что это правило не распространяется на командные виды спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
Международный олимпийский комитет уточнил, что индивидуальные нейтральные спортсмены выступают без определённой единой формы.
"Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в "Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов", — заявили в МОК.
Олимпийские игры-2024 в Париже будут проходить с 26 июля по 11 августа.
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