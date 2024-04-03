Представители МОК заверили, что участникам Игр из РФ и Белоруссии не потребуется единая нейтральная форма

В МОК сообщили, что не станут требовать ношения единой формы от россиян и белорусов на ОИ-2024

1:00 Your browser does not support the audio element. Спорт

Российские и белорусские спортсмены на Олимпийских играх в Париже не будут обязаны носить общую нейтральную форму. Такое уточнение сделали представители Международного олимпийского комитета (МОК).

Фото: wikimedia.org by RuinDig/Yuki Uchida is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license.

Спортсменов из России и Белоруссии допускают в качестве индивидуальных нейтральных атлетов. Важно отметить, что это правило не распространяется на командные виды спорта, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Международный олимпийский комитет уточнил, что индивидуальные нейтральные спортсмены выступают без определённой единой формы.

"Поскольку нейтральные спортсмены будут выступать индивидуально, им не требуется единая форма. Однако соревновательная и внесоревновательная одежда должна соответствовать единым рекомендациям, изложенным в "Принципах участия для индивидуальных нейтральных спортсменов", — заявили в МОК.

Олимпийские игры-2024 в Париже будут проходить с 26 июля по 11 августа.