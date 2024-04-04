5 способов сжигать больше калорий во время тренировок на беговой дорожке

Как думаете, стоит ли что-то менять в тренировках на беговой дорожке? Однозначно да! С помощью нескольких настроек вы сможете извлечь больше пользы и избавиться от большего количества калорий во время занятий на беговой дорожке.
При беге с наклоном вы задействуете больше мышц, чем при беге без наклона, что увеличивает сжигание калорий и требует больше кислорода. Попробуйте такую тренировку:
Ваше тело не только потребляет больше кислорода и активизирует больше мышц, но и частота сердечных сокращений увеличивается и уменьшается на протяжении всей тренировки. Попробуйте такую тренировку:
Беговые дорожки предназначены не только для ходьбы и бега; попробуйте включить в свою тренировку упражнения с отягощением, например выпады при ходьбе и высоком поднятии коленей.
Постепенное увеличение темпа во время бега требует большего количества кислорода и активизации мышц, что помогает сжигать больше калорий. Например, стремитесь пробежать 6 км за 30 минут. Начните тренировку в удобном для вас темпе и постепенно набирайте скорость по ходу движения, заканчивая в темпе максимального усилия.
Включение силовых тренировок в ваши кардиотренировки также дает долгосрочные преимущества, а именно помогая вам наращивать мышечную массу с течением времени. Чем больше мышц, тем больше сжигается калорий.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.