5 способов сжигать больше калорий во время тренировок на беговой дорожке

Как сжигать больше калорий на беговой дорожке?

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Как думаете, стоит ли что-то менять в тренировках на беговой дорожке? Однозначно да! С помощью нескольких настроек вы сможете извлечь больше пользы и избавиться от большего количества калорий во время занятий на беговой дорожке.

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1. Увеличьте наклон.

При беге с наклоном вы задействуете больше мышц, чем при беге без наклона, что увеличивает сжигание калорий и требует больше кислорода. Попробуйте такую тренировку:

Прогуляйтесь или побегайте трусцой в течение 10 минут по ровной поверхности, чтобы разогреться.

Увеличьте наклон до 7 процентов и ходите, бегайте трусцой или спринт в течение 20 секунд.

Ходите или бегайте трусцой в течение одной минуты с наклоном от 0 до 2 процентов, чтобы восстановиться.

Повторите в общей сложности пять кругов и завершите 10-минутной восстановительной ходьбой или пробежкой трусцой.

2. Делайте интервалы.

Ваше тело не только потребляет больше кислорода и активизирует больше мышц, но и частота сердечных сокращений увеличивается и уменьшается на протяжении всей тренировки. Попробуйте такую тренировку:

2 минуты в интенсивном темпе (на 8 или 9 по шкале от 1 до 10).

1-минутная восстановительная прогулка или пробежка трусцой.

1 минута быстрая пробежка.

1-минутная восстановительная прогулка или пробежка трусцой.

30 секунд интенсивного бега.

Не забудьте сделать 10 минутные разминку и заминку.

3. Включайте упражнения с отягощениями.

Беговые дорожки предназначены не только для ходьбы и бега; попробуйте включить в свою тренировку упражнения с отягощением, например выпады при ходьбе и высоком поднятии коленей.

4. Увеличивайте свой темп.

Постепенное увеличение темпа во время бега требует большего количества кислорода и активизации мышц, что помогает сжигать больше калорий. Например, стремитесь пробежать 6 км за 30 минут. Начните тренировку в удобном для вас темпе и постепенно набирайте скорость по ходу движения, заканчивая в темпе максимального усилия.

5. Силовые тренировки на беговой дорожке.

Включение силовых тренировок в ваши кардиотренировки также дает долгосрочные преимущества, а именно помогая вам наращивать мышечную массу с течением времени. Чем больше мышц, тем больше сжигается калорий.