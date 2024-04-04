Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на четверг третьей недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Четверг

1:07 Your browser does not support the audio element. Спорт

Этот тренинг по отжиманию от пола поможет вам укрепить всю верхнюю часть тела. Но не забывайте добавлять некоторые упражнения на "подтягивание" в тренировочный план на месяц.

Фото: flickr.com by Nicholas A. Tonelli from Northeast Pennsylvania, USA is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

День 19. Отдых.

Ваше тело нуждается в восстановлении после каждого упражнения. Постоянные тренировки с высокой интенсивностью без предоставления себе времени на восстановление не помогут вам добиться желаемого результата от тренировок. Ваши мышцы укрепляются, когда вы отдыхаете, в то время как переутомление может затруднить сон и негативно сказаться на вашем настроении.

Вместо интенсивной тренировки, в день отдыха вы можете заняться растяжкой, что будет способствовать скорейшему восстановлению мышц.

Отдых — важная составляющая любой оптимизированной тренировочной программы. Важно помнить, что независимо от того, какова ваша цель в тренажерном зале, вам нужно любить свое тело и стремиться найти баланс. Каждый день в тренажерном зале — это отдельный день, и уважение к отдыху, в котором нуждается ваше тело, выведет вас на правильный путь.