Занятия большим теннисом оказались полезными для детей

Тренер объяснил, почему ребенка стоит отдать на большой теннис

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Тренер по теннису Вера Венидиктова объяснила, почему ребенка стоит отдать на занятия большим теннисом.

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По ее словам, занятия этим видом спорта полезны для улучшения физической формы и координации. Кроме того, теннис развивает моторику, баланс, повышают выносливость и гибкость.

"Когда ты смотришь на мяч, он то приближается, то отдаляется. Это хорошо влияет на зрение", — пишет портал "СЭ", ссылаясь на Венидиктову.

По ее словам, сразу видно, когда ребенок в детстве занимался теннисом. Если он и ушел в другую сферу деятельности, и уже взрослым приходит на тренировку, у него все очень быстро будет получаться.

Большой теннис — это координационный вид спорта. Игрок должен владеть всем телом еще и контролировать ракетку и мяч. Здесь требуется не только отличная координация и чувство баланса, но и выносливость, ловкость и сила.