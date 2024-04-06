Занятия большим теннисом оказались полезными для детей

Тренер по теннису Вера Венидиктова объяснила, почему ребенка стоит отдать на занятия большим теннисом.
По ее словам, занятия этим видом спорта полезны для улучшения физической формы и координации. Кроме того, теннис развивает моторику, баланс, повышают выносливость и гибкость.
"Когда ты смотришь на мяч, он то приближается, то отдаляется. Это хорошо влияет на зрение", — пишет портал "СЭ", ссылаясь на Венидиктову.
По ее словам, сразу видно, когда ребенок в детстве занимался теннисом. Если он и ушел в другую сферу деятельности, и уже взрослым приходит на тренировку, у него все очень быстро будет получаться.
Большой теннис — это координационный вид спорта. Игрок должен владеть всем телом еще и контролировать ракетку и мяч. Здесь требуется не только отличная координация и чувство баланса, но и выносливость, ловкость и сила.
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