Бывший гендиректор московского "Спартака" Евгений Мележиков получил управляющую должность в Российской Премьер-Лиге.
Он стал новым исполнительным директором РПЛ, как сообщает пресс-служба Лиги.
С 2008 по 2011 год он быд на посту вице-президента "Локомотива" по административно-техническому управлению и безопасности. Затем он работал в московском "Спартаке". Мележиков был там на посту директора по безопасности, а в 2021–2023 годах — гендиректором клуба.
Портал "Чемпионат" пишет, что Евгений ушел из "Спартака" летом прошлого года. До сих пор Мележиков нигде не работал.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.