Управляющую должность в РПЛ получил бывший гендиректор "Спартака" Мележиков

Бывший гендиректор "Спартака" Мележиков встал в управляющую должность в РПЛ

0:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Бывший гендиректор московского "Спартака" Евгений Мележиков получил управляющую должность в Российской Премьер-Лиге.

Фото: wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Он стал новым исполнительным директором РПЛ, как сообщает пресс-служба Лиги.

С 2008 по 2011 год он быд на посту вице-президента "Локомотива" по административно-техническому управлению и безопасности. Затем он работал в московском "Спартаке". Мележиков был там на посту директора по безопасности, а в 2021–2023 годах — гендиректором клуба.

Портал "Чемпионат" пишет, что Евгений ушел из "Спартака" летом прошлого года. До сих пор Мележиков нигде не работал.