Карпин заявил, что не мечтает снова занимать пост главного тренера ФК "Спартак"

Тренер Валерий Карпин признался, что он не мечтает снова возглавлять "Спартак"

0:35 Your browser does not support the audio element. Спорт

Футбольный тренер Валерий Карпин рассказал, что он не мечтает снова занять пост главного тренера российского ФК "Спартак".

Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, мечта — это когда ты хочешь сильно чего-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда.

"У меня цель на данный момент — тренировать "Ростов" и сборную России", — сказал Карпин в беседе с ведущими на YouTube-канале "Это футбол, брат!" .

Напомним, что Валерий возглавил "Спартак" в 2009 году. К 2010 году Карпин привел клуб к третьему месту в РПЛ.