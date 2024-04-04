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Карпин заявил, что не мечтает снова занимать пост главного тренера ФК "Спартак"

Тренер Валерий Карпин признался, что он не мечтает снова возглавлять "Спартак"

0:35
Спорт

Футбольный тренер Валерий Карпин рассказал, что он не мечтает снова занять пост главного тренера российского ФК "Спартак".

Тренер Валерий Карпин признался, что он не мечтает снова возглавлять "Спартак"
Фото: commons.wikimedia.org by Артем Гусев is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По его словам, мечта — это когда ты хочешь сильно чего-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда.

"У меня цель на данный момент — тренировать "Ростов" и сборную России", — сказал Карпин в беседе с ведущими на YouTube-канале "Это футбол, брат!" .

Напомним, что Валерий возглавил "Спартак" в 2009 году. К 2010 году Карпин привел клуб к третьему месту в РПЛ.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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