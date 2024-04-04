Карпин заявил, что не мечтает снова занимать пост главного тренера ФК "Спартак"

Футбольный тренер Валерий Карпин рассказал, что он не мечтает снова занять пост главного тренера российского ФК "Спартак".
По его словам, мечта — это когда ты хочешь сильно чего-то, чего, наверное, не достиг или не достигал никогда.
"У меня цель на данный момент — тренировать "Ростов" и сборную России", — сказал Карпин в беседе с ведущими на YouTube-канале "Это футбол, брат!" .
Напомним, что Валерий возглавил "Спартак" в 2009 году. К 2010 году Карпин привел клуб к третьему месту в РПЛ.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.