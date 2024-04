Передача Александра Овечкина не спасла его клуб от третьего проигрыша подряд

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", где играет российский спортсмен Александр Овечкин, проиграл третий матч подряд в матче НХЛ, уступив "Баффало Сейбрз".

Фото: flickr.com by All-Pro Reels is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic