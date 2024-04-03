Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", где играет российский спортсмен Александр Овечкин, проиграл третий матч подряд в матче НХЛ, уступив "Баффало Сейбрз".
Встреча завершилась со счетом 6:2.
Александр Овечкин сделал голевую передачу, тем самым прервал серию безрезультативных действий. Однако она не спасла его клуб.
Добавим, что российский спортсмен Овечкин всего в сезоне-2023/24 НХЛ набрал 59 очков (26 голов и 33 передачи) в 71 игре.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.