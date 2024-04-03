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Передача Александра Овечкина не спасла его клуб от третьего проигрыша подряд

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" третий раз подряд потерпел поражение

Спорт

Хоккейный клуб "Вашингтон Кэпиталз", где играет российский спортсмен Александр Овечкин, проиграл третий матч подряд в матче НХЛ, уступив "Баффало Сейбрз".

Клуб "Вашингтон Кэпиталз" третий раз подряд потерпел поражение
Фото: flickr.com by All-Pro Reels is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Встреча завершилась со счетом 6:2.

Александр Овечкин сделал голевую передачу, тем самым прервал серию безрезультативных действий. Однако она не спасла его клуб.

Добавим, что российский спортсмен Овечкин всего в сезоне-2023/24 НХЛ набрал 59 очков (26 голов и 33 передачи) в 71 игре.

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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