Сергей Аксенов рассказал, что крымские спортсмены приняли решение не участвовать в Олимпийских играх

Крымские спортсмены решили отказаться от участия в Олимпийских играх

0:48 Your browser does not support the audio element. Спорт

Сергей Аксенов, который занимает пост главы Республики Крым, заявил, что крымские спортсмены не отправятся на Олимпиаду-2024. Это решение было принято атлетами, и глава региона их поддерживает, так как МОК предал принцип олимпизма.

Фото: rk.gov.ru by Официальный сайт главы Республики Крым is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license

Аксенов добавил, что отказывается понимать спортсменов, которые рвутся на Игры. По его словам, Олимпиада — это для начала о "престиже государства" и гордость за свою родину. Именно поэтому глава Крыма считает, что поездка в Париж бессмысленна.

Напомним вам, что Олимпиада пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа. На спортсменов России и Белоруссии был наложен ряд ограничений, которые позволяют им участвовать только под нейтральным статусом.