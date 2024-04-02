Российские гребцы хотели бы участвовать в ОИ-2024 на общих и законных, а не дискриминационных условиях

Президент ФГСР Свирин заявил, что российские гребцы отказываются участвовать в ОИ-2024 на дискриминационных условиях

1:42 Your browser does not support the audio element. Спорт

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин объявил, что российские гребцы откажутся от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.

Фото: commons.wikimedia.org by Zi is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Это решение было принято тренерским штабом национальной команды России после обсуждения на общем собрании. Свирин подчеркнул в разговоре с ТАСС, что российская команда готова участвовать в международных соревнованиях на равных и законных условиях, но они не могут принять участие в отборочных соревнованиях, предлагаемых с дискриминационными условиями и неопределёнными последствиями.

Глава ФГСР также отметил, что предлагаемые условия также связаны с финансовыми обязательствами, что делает положительное решение невозможным.

"Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства — при такой постановке вопроса положительного решения быть не может", — сказал Свирин.

Европейская квалификационная регата состоится с 25 по 28 апреля в Сегеде, Венгрия, а финальный отбор пройдет с 19 по 21 мая в Люцерне, Швейцария. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом при соблюдении специфических критериев. Однако участие в церемониях открытия и закрытия Игр было запрещено для российских и белорусских спортсменов.