Российские гребцы хотели бы участвовать в ОИ-2024 на общих и законных, а не дискриминационных условиях

Президент Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин объявил, что российские гребцы откажутся от участия в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
Это решение было принято тренерским штабом национальной команды России после обсуждения на общем собрании. Свирин подчеркнул в разговоре с ТАСС, что российская команда готова участвовать в международных соревнованиях на равных и законных условиях, но они не могут принять участие в отборочных соревнованиях, предлагаемых с дискриминационными условиями и неопределёнными последствиями.
Глава ФГСР также отметил, что предлагаемые условия также связаны с финансовыми обязательствами, что делает положительное решение невозможным.
"Мы подтверждаем желание участвовать в международных соревнованиях на общих и законных основаниях, но когда нам предлагают принять участие на дискриминационных условиях с неизвестными последствиями и еще приписывают к этому финансовые обязательства — при такой постановке вопроса положительного решения быть не может", — сказал Свирин.
Европейская квалификационная регата состоится с 25 по 28 апреля в Сегеде, Венгрия, а финальный отбор пройдет с 19 по 21 мая в Люцерне, Швейцария. В конце 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в Олимпийских играх 2024 года под нейтральным флагом при соблюдении специфических критериев. Однако участие в церемониях открытия и закрытия Игр было запрещено для российских и белорусских спортсменов.
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