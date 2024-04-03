Татьяна Тарасова жестко ответила на слова главы МОК о Камиле Валиевой

Тарасова отреагировала на слова Томаса Баха о Валиевой: "Пусть следит за своими детьми!"

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова жестко ответила на слова главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха о фигуристке Камиле Валиевой.

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Дело в том, что Бах удивился поддержке россиян в адрес юной спортсменки, которую отстранили от соревнований за допинг.

Тарасова же сказала, что это вообще не его дело.

"Пусть следит за своими детьми, а за нами не надо! Камила — ребенок, которого мы очень любим", — цитирует портал "СЭ" Татьяну Тарасову.

Напомним, что 29 января CAS удалил Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. А 7 марта ее убрали из состава сборной России по фигурному катанию.