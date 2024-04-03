Экс-чемпион мира Майк Тайсон рассказал о самом приятном моменте в карьере

Майк Тайсон поделился своим самым счастливым моментом в карьере

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Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 57-летний Майк Тайсон рассказал о моменте, который считает самым приятным в карьере.

Фото: commons.wikimedia.org by Nehrams2020 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

"Возвращение после заключения под стражу и завоевание пояса чемпиона. Вы можете себе это представить?", — сказал он.

Тайсон, слова которого приводит портал "Чемпионат", отметил, что очень приятно вернуться после тюрьмы и завоевать самую величественную корону и стать самым богатым спортсменом в мире.

Первый титул в тяжёлом весе — пояс WBC, спортсмен взял в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером.

За всю карьеру Майк Тайсон провёл 58 боёв, одержал 50 побед, а проиграл всего 6 раз.