Экс-чемпион мира в супертяжелом весе 57-летний Майк Тайсон рассказал о моменте, который считает самым приятным в карьере.
"Возвращение после заключения под стражу и завоевание пояса чемпиона. Вы можете себе это представить?", — сказал он.
Тайсон, слова которого приводит портал "Чемпионат", отметил, что очень приятно вернуться после тюрьмы и завоевать самую величественную корону и стать самым богатым спортсменом в мире.
Первый титул в тяжёлом весе — пояс WBC, спортсмен взял в 1986 году, с 1987 по 1990 год он удерживал пояса WBA и IBF после побед над Джеймсом Смитом и Тони Такером.
За всю карьеру Майк Тайсон провёл 58 боёв, одержал 50 побед, а проиграл всего 6 раз.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.