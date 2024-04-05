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Несколько советов для игры в волейбол, которые помогут вашей команде обыграть соперников

Полезные советы для игры в волейбол

Спорт

Чтобы получить максимальную отдачу от волейбола, важно изучить его основные правила. Получение знаний о правилах и регламентах этого вида спорта является ключом к тому, чтобы стать опытным игроком, а также улучшить впечатления от просмотра.

Полезные советы для игры в волейбол
Фото: commons.wikimedia.org by درفش کاویانی is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Правила волейбола:

Размеры и планировка площадки.

Стандартные размеры волейбольной площадки составляют 18 метров в длину и 9 метров в ширину, она разделена сеткой на две равные половины. В матчах в помещении высота сетки составляет 2,43 метра для мужчин и 2,24 метра для женщин; в пляжном волейболе представители обоих полов используют высоту сетки 2,43 метра.

Система подсчета очков и распределение очков.

Каждый раз, когда мяч касается земли в пределах поля или происходит ошибка, одна команда набирает очко, независимо от того, какая сторона подавала последней. Сет считается выигранным, когда одна команда набирает 25 очков с преимуществом как минимум в два очка над соперниками.

Сеты в матче.

В помещении — проводится пять сетов за матч. Первые четыре сета разыгрываются до 25 очков, в то время как в пятом сете (при необходимости) проводится тай-брейк до 15 очков.

Пляжные — состоят из трех сетов. Каждый сет разыгрывается до 21 очка, при этом в третьем сете на тай-брейке разыгрывается всего 15 очков.

Советы по волейболу для начинающих:

  • Приобретите правильное снаряжение. Убедитесь, что у вас есть надлежащее снаряжение, включая наколенники и щиколотки, чтобы защитить себя от травм.
  • Практикуйте базовые навыки. Сосредоточьтесь на овладении базовыми навыками, такими как подача, пас, удар и блокирование, прежде чем переходить к более продвинутым техникам.
  • Играйте с другими. Найдите группу игроков, с которыми можно тренироваться, и у которых можно учиться.
  • Смотрите и учитесь. Наблюдайте за профессиональными волейболистами, чтобы изучить новые приемы и стратегии, которые вы можете внедрить в свою собственную игру.
  • Сохраняйте позитивный настрой. Волейбол может быть сложным видом спорта, но важно сохранять позитивный настрой и продолжать тренироваться.

Независимо от того, играете ли вы в волейбол в помещении или на пляже, эти советы по волейболу для начинающих помогут вам развить волейбольные навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным волейболистом. Итак, выходите на волейбольную площадку и начинайте отрабатывать свои движения в качестве волейбольного нападающего.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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