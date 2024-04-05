Несколько советов для игры в волейбол, которые помогут вашей команде обыграть соперников

Чтобы получить максимальную отдачу от волейбола, важно изучить его основные правила. Получение знаний о правилах и регламентах этого вида спорта является ключом к тому, чтобы стать опытным игроком, а также улучшить впечатления от просмотра.
Размеры и планировка площадки.
Стандартные размеры волейбольной площадки составляют 18 метров в длину и 9 метров в ширину, она разделена сеткой на две равные половины. В матчах в помещении высота сетки составляет 2,43 метра для мужчин и 2,24 метра для женщин; в пляжном волейболе представители обоих полов используют высоту сетки 2,43 метра.
Система подсчета очков и распределение очков.
Каждый раз, когда мяч касается земли в пределах поля или происходит ошибка, одна команда набирает очко, независимо от того, какая сторона подавала последней. Сет считается выигранным, когда одна команда набирает 25 очков с преимуществом как минимум в два очка над соперниками.
Сеты в матче.
В помещении — проводится пять сетов за матч. Первые четыре сета разыгрываются до 25 очков, в то время как в пятом сете (при необходимости) проводится тай-брейк до 15 очков.
Пляжные — состоят из трех сетов. Каждый сет разыгрывается до 21 очка, при этом в третьем сете на тай-брейке разыгрывается всего 15 очков.
Независимо от того, играете ли вы в волейбол в помещении или на пляже, эти советы по волейболу для начинающих помогут вам развить волейбольные навыки, необходимые для того, чтобы стать успешным волейболистом. Итак, выходите на волейбольную площадку и начинайте отрабатывать свои движения в качестве волейбольного нападающего.
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