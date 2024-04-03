5 распространенных ошибок, которые вы можете совершать во время тренировки на беговой дорожке

Основные ошибки на беговой дорожке, которые делают тренировку менее эффективной

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Беговая дорожка имеет репутацию однообразной. Но некоторые люди на самом деле предпочитают бегать на ней, особенно в неблагоприятную погоду. И чтобы сделать тренировки на ней более эффективными, перестаньте саботировать свои занятия бегом в помещении. Исправьте следующие наиболее распространенные ошибки на беговой дорожке:

Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Пропуск разминки.

Даже если вы бегаете не на улице, вы все равно должны выполнять все движения. Разминка перед тренировкой подготавливает ваше тело к предстоящей тренировке и помогает предотвратить травмы за счет увеличения притока крови к мышцам.

2. Бег с нулевым наклоном.

Вам следует установить наклон беговой дорожки не менее 1-1, 5%, поскольку это более точно имитирует дорожные условия и не позволяет беговой дорожке просто "оттягивать" ваши ноги назад во время бега, а фактически помогает вам выполнять работу.

3. Использование направляющих в качестве опоры.

Проблема возникает, когда вы переносим свой вес на поручни — либо надавливая на них руками, либо отклоняясь назад. Это уменьшает нагрузку на нижнюю часть тела, которая сбивает ваш шаг (что может привести к травме при возврате к бегу по дорожке) и сокращает время тренировки.

4. Подражание соседу.

Легко увлечься тем, что происходит на беговой дорожке рядом с вами, но не пытайтесь подстраиваться под шаги человека рядом с вами или превращать это в воображаемый забег. Сосредоточьтесь на своей тренировке.

5. Бег только в программе беговая дорожка.

Даже если вы используете уклон, чтобы во время бега на беговой дорожке условия были более похожими на дорожные, вам все равно следует менять программу для бега. Дорога, трек и беговая дорожка по-разному воздействуют на ваши мышцы, что может помочь вам избежать травм и сделать вас более разносторонним бегуном.