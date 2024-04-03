Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В российском МИД прокомментировали рост количества шведских наёмников на Украине
Мечтаете о собственной даче?
В Московском Молодежном Театре премьера — спектакль "Мёртвые души"
В России зафиксирован рекордный рост выбросов парниковых газов
"Автотор" запустил электротакси "Амбер Авто" в Калининграде: впечатления водителя
Странные факты о знаменитых актёрах, которые они обычно не афишируют
Постоянная слезоточивость глаз — повод посетить врача-офтальмолога
Туристка из России поведала о страдающих без русских туристов болгарах
Смузи из банана насытит вас и сделает утро приятным
5 распространенных ошибок, которые вы можете совершать во время тренировки на беговой дорожке

Основные ошибки на беговой дорожке, которые делают тренировку менее эффективной

1:56
Спорт

Беговая дорожка имеет репутацию однообразной. Но некоторые люди на самом деле предпочитают бегать на ней, особенно в неблагоприятную погоду. И чтобы сделать тренировки на ней более эффективными, перестаньте саботировать свои занятия бегом в помещении. Исправьте следующие наиболее распространенные ошибки на беговой дорожке:

Основные ошибки на беговой дорожке, которые делают тренировку менее эффективной
Фото: wikimedia.org by Mass Communication Specialist 2nd Class Aaron Burden is licensed under Creative Commons CC0 License

1. Пропуск разминки.

Даже если вы бегаете не на улице, вы все равно должны выполнять все движения. Разминка перед тренировкой подготавливает ваше тело к предстоящей тренировке и помогает предотвратить травмы за счет увеличения притока крови к мышцам.

2. Бег с нулевым наклоном.

Вам следует установить наклон беговой дорожки не менее 1-1, 5%, поскольку это более точно имитирует дорожные условия и не позволяет беговой дорожке просто "оттягивать" ваши ноги назад во время бега, а фактически помогает вам выполнять работу.

3. Использование направляющих в качестве опоры.

Проблема возникает, когда вы переносим свой вес на поручни — либо надавливая на них руками, либо отклоняясь назад. Это уменьшает нагрузку на нижнюю часть тела, которая сбивает ваш шаг (что может привести к травме при возврате к бегу по дорожке) и сокращает время тренировки.

4. Подражание соседу.

Легко увлечься тем, что происходит на беговой дорожке рядом с вами, но не пытайтесь подстраиваться под шаги человека рядом с вами или превращать это в воображаемый забег. Сосредоточьтесь на своей тренировке.

5. Бег только в программе беговая дорожка.

Даже если вы используете уклон, чтобы во время бега на беговой дорожке условия были более похожими на дорожные, вам все равно следует менять программу для бега. Дорога, трек и беговая дорожка по-разному воздействуют на ваши мышцы, что может помочь вам избежать травм и сделать вас более разносторонним бегуном.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Популярное
Новые правила авиаперевозок: почему пассажиры теперь могут быть обязаны платить за ручную кладь

Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.

Ручную кладь в самолётах хотят сделать платной
Кинологи назвали породы собак для самых требовательных хозяев
Не воняют псиной и не лают: названы породы собак для самых придирчивых хозяев
Блогер Мелстрой отказался платить миллиард рублей за размещённый на Луне его никнейм
Сокращаем продолжительность жизни кошки: 3 вещи из рациона питомца
"Азов"* опять бежит из-под Авдеевки, в Бердычах ожесточённые бои за село Дмитрий Плотников После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Восемь эффективных средств для удаления пигментных пятен
"Эффективнее гиперзвука": названа самая результативная ракета российской армии
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
Уникальное явление: гигантские медузы захватывают берега Антальи
Последние материалы
Мечтаете о собственной даче?
В Московском Молодежном Театре премьера — спектакль "Мёртвые души"
В России зафиксирован рекордный рост выбросов парниковых газов
"Автотор" запустил электротакси "Амбер Авто" в Калининграде: впечатления водителя
Странные факты о знаменитых актёрах, которые они обычно не афишируют
Основные ошибки на беговой дорожке, которые делают тренировку менее эффективной
Постоянная слезоточивость глаз — повод посетить врача-офтальмолога
Туристка из России поведала о страдающих без русских туристов болгарах
Смузи из банана насытит вас и сделает утро приятным
Украинские военные рассказали журналистам Politico о своих опасениях
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников