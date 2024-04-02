Спорт-Экспресс: российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом

Арбитрам российского футбола был направлен запрет на работу с татуировками и пирсингом.
Как стало известно, судья впредь обязаны скрывать свои татуировки за экипировкой, чтобы игроки, тренеры или болельщики не видели их во время игры.
Помимо этого было озвучено напоминание о том, что рефери и ассистентам запрещается носить пирсинг и другие ювелирные изделия. Перед началом матча они должны снимать с себя все украшения.
Напомним вам, что сборным и футбольным командам России с начала СВО было запрещено принимать участие в международных соревнованиях.
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