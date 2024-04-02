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Спорт-Экспресс: российским футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом

В России футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом

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Спорт

Арбитрам российского футбола был направлен запрет на работу с татуировками и пирсингом.

В России футбольным судьям запретили работать с татуировками и пирсингом
Фото: soccer.ru by Дмитрий Голубович is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Как стало известно, судья впредь обязаны скрывать свои татуировки за экипировкой, чтобы игроки, тренеры или болельщики не видели их во время игры.

Помимо этого было озвучено напоминание о том, что рефери и ассистентам запрещается носить пирсинг и другие ювелирные изделия. Перед началом матча они должны снимать с себя все украшения.

Напомним вам, что сборным и футбольным командам России с начала СВО было запрещено принимать участие в международных соревнованиях.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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