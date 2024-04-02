Егор Титов назвал Антона Зиньковского подходящей кандидатурой на замену Квинси Промеса

Егор Титов, который раньше играл за футбольную команду Москвы "Спартак", рассказал о том, кто, по его мнению, может заменить в команде осужденного Квинси Промеса.
Титов считает, что Антон Зиньковский является наиболее подходящей кандидатурой. По словам бывшего члена клуба "Спартак" полузащитник стал играть лучше в последнее время. Через некоторое время в его лице можно будет увидеть Промеса. Титов сказал, что Зиньковский ведет хорошую командную игру — и забивает, и отдает пасы.
Напомним, что Антон Зиньковский играет в московском клубе с 2022 года.
Как известно, в конце февраля этого года Промес был задержан в аэропорту Дубая за срытие с места аварии. Позже его арестовали уже по запросу из Нидерландов за вооруженное нападение.
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