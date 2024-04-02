Рай Влут, полузащитник клуба "Урал" вернулся в футбол после продолжительного больничного

Футболист Влут вернулся на поле и поделился своими эмоциями

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Футболист Рай Влут, играющий за клуб "Урал", вернулся на поле и поделился своими замечательными эмоциями. Он не играл с мая 2023 года, так как получил травму.

Фото: commons.wikimedia.org by Steindy is licensed under Creative Commons CC0 License

На выездном матче "Урал" соревновался со "Спартаком" в рамках тура Мир — РПЛ. Игра завершилась со счетом 0:0. Это был первый матч для Влута в нынешнем сезоне.

Футболист поделился, что испытал замечательные эмоции от своего возвращения на поле спустя 10 — 11 месяцев, и он счастлив. Влут похвалил команду за слаженную совместную работу. Он гордится, что клуб сумел набрать очков в матче с московской командой, так как это хорошее достижение.

Напомним, что Влут играет за екатеринбургскую команду "Урал" с осени 2022 года. В мае 2023 его оперировали из-за травмы пяточной кости, из-за чего он долгое время не мог играть.