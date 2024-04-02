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Тренировка, благодаря которой вы сможете сбросить лишний вес и нарастить мышцы в домашних условиях

Лучшая домашняя тренировка для похудения

2:07
Спорт

Лучшая домашняя тренировка для похудения должна соответствовать вашим личным предпочтениям, уровню физической подготовки и образу жизни. Она должна быть:

Лучшая домашняя тренировка для похудения
Фото: wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
  • Последовательной. Вы должны выполнять ее регулярно.
  • Комфортной.
  • Интенсивной.
  • Разнообразной.
  • Адаптивной.

Вот пример высокоинтенсивной интервальной тренировки (HIIT), которую вы можете выполнять дома, чтобы сбросить лишний вес.

Разминка (5 минут).

  • Марш на месте.
  • Круговое движение руками.
  • Размахи ногами.
  • Прыжки.

Тренировка.

  1. Бёрпи (30 секунд). Встаньте, ноги на ширине плеч, присядьте на корточки, упритесь ступнями в планку, вернитесь в положение приседа, затем подпрыгните и хлопните в ладоши над головой. Отдохните 30 секунд.
  2. Высокое поднятие колен (30 секунд). Бегите на месте, поднимая колени как можно выше. Старайтесь поддерживать быстрый темп. Отдохните 30 секунд.
    Прыжки с выпадом (30 секунд): Начните с положения выпада, затем резко подпрыгните и поменяйте ноги в воздухе, приземляясь в выпаде другой ногой вперед. Отдохните 30 секунд.
  3. Прыжки (30 секунд). Встаньте, ноги вместе, руки по бокам, затем одновременно поднимите руки над головой и подпрыгните ровно настолько, чтобы широко расставить ноги. Выполните движение в обратном порядке и повторите. Отдохните 30 секунд.
  4. Альпинист (30 секунд). Начните с положения планки и поочередно подтягивайте колени к груди, как будто вы бежите на месте. Отдохните 30 секунд.
  5. Прыжки со скакалкой (30 секунд). Размахни скакалкой над головой и перепрыгни через нее обеими ногами, когда она приблизится к пальцам твоих ног. Отдохните 30 секунд.

Повторите эту схему 2 — 3 раза.

Заминка (5 минут).

  • Шаг на месте.
  • Растяжка.

Не забывайте поддерживать высокую интенсивность во время упражнений и используйте периоды отдыха, чтобы перевести дыхание.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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