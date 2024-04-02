Тренировка, благодаря которой вы сможете сбросить лишний вес и нарастить мышцы в домашних условиях

Лучшая домашняя тренировка для похудения

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Лучшая домашняя тренировка для похудения должна соответствовать вашим личным предпочтениям, уровню физической подготовки и образу жизни. Она должна быть:

Фото: wikimedia.org by Taco fleur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Последовательной. Вы должны выполнять ее регулярно.

Комфортной.

Интенсивной.

Разнообразной.

Адаптивной.

Вот пример высокоинтенсивной интервальной тренировки (HIIT), которую вы можете выполнять дома, чтобы сбросить лишний вес.

Разминка (5 минут).

Марш на месте.

Круговое движение руками.

Размахи ногами.

Прыжки.

Тренировка.

Бёрпи (30 секунд). Встаньте, ноги на ширине плеч, присядьте на корточки, упритесь ступнями в планку, вернитесь в положение приседа, затем подпрыгните и хлопните в ладоши над головой. Отдохните 30 секунд. Высокое поднятие колен (30 секунд). Бегите на месте, поднимая колени как можно выше. Старайтесь поддерживать быстрый темп. Отдохните 30 секунд.

Прыжки с выпадом (30 секунд): Начните с положения выпада, затем резко подпрыгните и поменяйте ноги в воздухе, приземляясь в выпаде другой ногой вперед. Отдохните 30 секунд. Прыжки (30 секунд). Встаньте, ноги вместе, руки по бокам, затем одновременно поднимите руки над головой и подпрыгните ровно настолько, чтобы широко расставить ноги. Выполните движение в обратном порядке и повторите. Отдохните 30 секунд. Альпинист (30 секунд). Начните с положения планки и поочередно подтягивайте колени к груди, как будто вы бежите на месте. Отдохните 30 секунд. Прыжки со скакалкой (30 секунд). Размахни скакалкой над головой и перепрыгни через нее обеими ногами, когда она приблизится к пальцам твоих ног. Отдохните 30 секунд.

Повторите эту схему 2 — 3 раза.

Заминка (5 минут).

Шаг на месте.

Растяжка.

Не забывайте поддерживать высокую интенсивность во время упражнений и используйте периоды отдыха, чтобы перевести дыхание.