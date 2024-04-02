Вакуум живота. Как правильно делать это упражнение, какую пользу оно может принести и как избежать распространенных ошибок

Упражнение вакуум живота

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Упражнение вакуум живота — это изометрическое упражнение для пресса, которое включает втягивание и удерживание основных мышц, особенно поперечного пресса. Оно называется изометрическим, потому что требует от вас напряжения мышц без выполнения определенных движений, подобных упражнениям на досках или сидению у стены.

Фото: freepik.com

Упражнение для вакуумирования живота в первую очередь направлено на глубоко расположенные мышцы кора, которые часто упускаются из виду при обычных тренировках пресса. Укрепляя эти основные мышцы, вы можете добиться более тонкой линии талии и улучшить общую устойчивость вашего тела.

Как выполнять упражнение вакуум живота.

1. Стоя.

Примите положение стоя и положите руки на бедра.

Начните с полного вдоха через нос, затем медленно выдыхайте через рот, следя за тем, чтобы ваши губы были поджаты.

На выдохе сознательно втягивайте нижнюю часть пресса, сокращая мышцы.

Дышите нормально и удерживайте это положение в течение добрых 20 — 30 секунд.

Это один комплекс. Выполняйте 2 — 3 раза для достижения наилучших результатов.

2. Сидя.

Найдите себе стул и сядьте прямо.

Ваша спина должна быть прямой, ступни ровно стоять на земле, ладони слегка покоиться на бедрах.

Глубоко вдохните, затем медленно выдохните через рот, поджимая губы, напрягая нижнюю часть пресса и втягивая пупок по направлению к позвоночнику.

Дышите нормально, задерживая дыхание на 20 — 30 секунд.

Повторите этот процесс 2 — 3 раза.

3. Положение лежа на спине.

Удобно расположитесь на полу, следите за тем, чтобы позвоночник оставался ровным, колени согнуты, а ступни ровными.

Вы можете облегчить работу своего пресса, положив два пальца на верхнюю часть тазовых костей и двигая ими внутрь и вниз.

Сделайте глубокий вдох, медленно выдохните и одновременно втяните нижнюю часть пресса.

Оставайтесь в этом положении не менее 20 — 30 секунд. Проделайте это 2 — 3 раза.

4. На четвереньках.

Встаньте на четвереньки; колени должны находиться прямо под бедрами, запястья — под плечами, спина должна быть ровной и выровненной.

После того как вы сделаете глубокий вдох через нос, выдохните через рот, подтягивая пупок к позвоночнику, одновременно втягивая нижнюю часть пресса.

Сделайте все возможное, чтобы выполнять это упражнение в течение 20 — 30 секунд.

Повторите это упражнение 2 — 3 раза.

Распространенные ошибки:

Неправильное дыхание. Многие люди задерживают дыхание при выполнении этого упражнения, что может привести к головокружению.

Опора на прямые мышцы живота. Упражнение направлено на поперечную мышцу живота, поэтому важно сосредоточиться на задействовании этой мышцы.

Не держите позвоночник. Важно поддерживать нейтральное положение позвоночника.

Недостаточно сокращается. Вы должны полностью напрячь глубокие мышцы живота и удерживать их нужное время.