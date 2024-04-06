Прыгаем далеко: чемпион России по легкой атлетике рассказал, как подготовиться к прыжку в длину

Чемпион России по легкой атлетике Мироненко рассказал, как нужно учиться прыгать в длину с места

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Чемпион России по легкой атлетике Александр Мироненко рассказал, как правильно делать прыжок в длину с места.

Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

По его мнению, человек часто использует такой прыжок в повседневной жизни. Например, если нужно преодолеть небольшой ручей, препятствие или лужу.

"Если регулярно работать над улучшением прыжка в длину, то вы разовьёте силу, мощность, координацию движений и ловкость. Это свидетельствует об общем состоянии физического здоровья человека", — приводит портал "Чемпионат" слова спортсмена.

Основная нагрузка при прыжке идет на ноги, параллельно работают ягодичные, подколенные и икроножные мышцы, мышцы бёдер и глубокие мышцы таза.

Атлет отметил, что разрешить прыгать в длину может только врач, так как есть много противопоказаний. Среди них: заболевания, травмы и нарушение работы опорно-двигательного аппарата; заболевания кардиореспираторной, нервной, эндокринной и других систем организма; ⁠грыжи, протрузии, остеохондроз, артрит, артроз, онкология.

Спортсмен рассказал, что прыжок в длину с места состоит из четырёх частей: подготовительный замах, отталкивание, полёт, приземление.

Сначала нужно встать у линии, ноги расположить на ширине таза, вес распределить равномерно по всей стопе. Затем нужно поднять руки вверх, одновременно поднимаясь на полупальцы и прогибаясь в спине. После резким движением опустить руки вниз и отвести их за спину. Затем одновременно поставьте пятки на пол, примите положение приседа и наклоните корпус вперёд.

Отталкивание начинается с разгибания ног с акцентом на резкий мах руками вверх и вперёд.

В начале фазы полёта необходимо полностью выпрямить тело. После этого предстоит подготовиться к приземлению: бёдра сомкните вместе и подтяните их к груди, ноги выпрямляются вперёд.

Приземлиться же стоит одновременно обеими стопами, после этого согните ноги в коленях, амортизируя приземление.