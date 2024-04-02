Тренинг по отжиманиям для укрепления и наращивания силы в руках. Упражнение на вторник третьей недели

Тренинг по отжиманиям от пола. Неделя 3. Вторник

1:10 Your browser does not support the audio element. Спорт

Этот 30-дневный тренинг по отжиманиям от пола сможет помочь вам укрепить почти всю верхнюю часть тела. Но для большей эффективности добавьте в свой план тренировок какие-либо упражнения на подтягивание или тягу на бицепс или трицепс. Это может поспособствовать большему наращиванию силы в вашем теле.

Фото: wikimedia.org by Jaykayfit is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

День 16. Ходьба в планке.

Встаньте на коленях на пол, в положение "стол". Руки поместите на пол под плечами, колени поставьте под бедрами, упритесь в пол.

Затем поднимите колени над полом, выпрямите их, образуя всем телом ровную линию. Таким образом вы примите позу планки на вытянутых руках. Держите кор и ягодичные мышцы в напряженном состоянии для больше эффективности упражнения.

В этом же положении, сохраняя прямую линию, поставьте локоть правой руки на пол, после нее локоть левой руки. Вы встали в позу планки на локтях.

Далее выпрямите левую руку и правую руку так, чтобы снова принять позу планки на вытянутых руках. Это одно повторение.

Сделайте это упражнение 15 раз.