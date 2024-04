В РУСАДА пояснили, почему Валиеву обязали сообщать ISU время тестирования на допинг

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали решение Международного союза конькобежцев (ISU) включить фигуристку Камилу Валиеву в регистрируемый пул тестирования (RTP).

Фото: rais.tatarstan.ru by Рустем Кадыров is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International