В РУСАДА пояснили, почему Валиеву обязали сообщать ISU время тестирования на допинг

В РУСАДА объяснили, почему Валиева оказалась включена в регистрируемый пул тестирования ISU

В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) прокомментировали решение Международного союза конькобежцев (ISU) включить фигуристку Камилу Валиеву в регистрируемый пул тестирования (RTP).

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Представитель РУСАДА отметил, что все спортсмены, включенные в регистрируемый пул тестирования, обязаны указывать время доступности для проведения допинг-контроля. Они могут быть подвергнуты тестированию как в указанное время, так и в любое другое.

Он также отметил, что включение Валиевой в данный пул не является чем-то уникальным, так как это обычная практика в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации.

"Нет ничего "уникального" в том, что Валиева включена в регистрируемый пул тестирования ISU. Это стандартные полномочия антидопинговых организаций, в том числе в отношении спортсменов, находящихся в дисквалификации", — сказал представитель РУСАДА, слова которого приводит Sport24.

В январе этого года Камилу Валиеву дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Решение вступило в силу с 25 декабря 2021 года, и все результаты спортсменки, полученные после этой даты, были аннулированы. Кроме того, в марте Валиеву исключили из состава сборной России по фигурному катанию, и она больше не получает президентскую стипендию. В связи с этим решением, фигуристка больше не считается частью национальной команды.