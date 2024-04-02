Владельцы "Формулы‑1" купят мотогоночную серию MotoGP за €4,2 млрд

Владельцы "Формулы‑1" сообщили о покупке мотогоночной серии MotoGP

0:55 Your browser does not support the audio element. Спорт

Компания США Liberty Media, которая владеет коммерческими правами на "Формулу‑1", купила права на чемпионат мира по шоссейно‑кольцевым мотогонкам MotoGP.

Фото: flickr.com by Box Repsol is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако эксклюзивный владелец прав Dorna Sports останется независимой компанией в составе группы Liberty Media Formula One Group. Гендиректор Кармело Эспелета не потеряет должность.

"Liberty Media купит порядка 86 процентов акций Dorna. Стоимость сделки — €4,2 миллиарда", пишет портал matchtv. ru, ссылаясь на пресс-службу мотогонок.

Отметим, что акционерный капитал стоит €3,5 миллиарда.

Сделку планируют закончить к концу этого года. Срок зависит от получения разрешений и одобрений со стороны антимонопольных органов и органов по защите иностранных инвестиций в различных юрисдикциях.