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Стало известна причина, по которой Adidas запретит наносить 44-ый номер на форму Германии

Adidas не даст разрешение на нанесение на форму Германии 44-го номера из-за отсылки к символике нацизма

1:00
Спорт

Компания Adidas, технический спонсор сборной Германии по футболу, приняла решение запретить нанесение номера 44 на игровую форму германской команды.

Adidas не даст разрешение на нанесение на форму Германии 44-го номера из-за отсылки к символике нацизма
Фото: openverse.org by warrenski is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как пишет Sport Bild, причина заключается в схожести данного номера с символом нацизма, который связан с руной "зиг", используемой в период СС в 30-40-е годы прошлого века.

В ходе чемпионата Евро-2024, игрокам не позволено будет выбирать номер 44 в соответствии с правилами турнира. Однако болельщики могли бы заказать футболку с этим номером, однако в компании решили этого не допустить.

Чтобы избежать ассоциаций с нацистской символикой, adidas приняла решение запретить использование номера 44.

Сборная Германии начнет свой путь на Евро-2024 в группе A, где сыграет с национальными командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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