Стало известна причина, по которой Adidas запретит наносить 44-ый номер на форму Германии

Компания Adidas, технический спонсор сборной Германии по футболу, приняла решение запретить нанесение номера 44 на игровую форму германской команды.
Как пишет Sport Bild, причина заключается в схожести данного номера с символом нацизма, который связан с руной "зиг", используемой в период СС в 30-40-е годы прошлого века.
В ходе чемпионата Евро-2024, игрокам не позволено будет выбирать номер 44 в соответствии с правилами турнира. Однако болельщики могли бы заказать футболку с этим номером, однако в компании решили этого не допустить.
Чтобы избежать ассоциаций с нацистской символикой, adidas приняла решение запретить использование номера 44.
Сборная Германии начнет свой путь на Евро-2024 в группе A, где сыграет с национальными командами Шотландии, Венгрии и Швейцарии. Турнир пройдет с 14 июня по 14 июля.
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